Creador de 'The Wire' impactado tras el derrumbe del puente de Baltimore que fue inmortalizado en la serie

El colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, tras el choque de un barco carguero contra uno de sus pilares, hizo eco en las redes sociales, donde los aficionados de The Wire, recordaron una escena de la serie que muestra en todo su esplendor la emblemática estructura sobre el río Patapsco, en Estados Unidos.

The Wire, es un drama policial que aborda los problemas del narcotráfico en la ciudad de Baltimore, tanto desde la perspectiva de la Policía como de los que están al otro lado de la ley. Precisamente, la segunda temporada se enfoca en este sistema portuario, mostrando su complejidad en las operaciones y los personajes involucrados en él.

A la gran 2a temporada de "The Wire" (la del port i els estibadors) hi apareix el pont de Baltimore esfondrat avui. Amb aquell personatge tan tràgic del Frank Sobotka. A l'esquerra amb el pont de fons, i a la dreta caminant sota l'estructura cap als mafiosos grecs. pic.twitter.com/QnRl5Qr52i — Dani Vilaró (@DaniVilaro) March 26, 2024

The Wire y la escena del puente en Baltimore

Entre los personajes principales de esta temporada en The Wire, se encuentran Spiros 'Vondas' Vondopoulos, el subjefe de una operación mundial de contrabando, además de Beadie Russell, una agente de la Autoridad Portuaria. Sin embargo, el protagonista de esta entrega es Frank Sobotka, tesorero de los estibadores del puerto y líder sindical.

La imagen compartida por los fans de la serie muestra a Frank Sobotka junto a su sobrino Nick Sobotka, estibador en el puerto de Baltimore. Esta escena evoca uno de los momentos más memorables de la producción de HBO, donde Sobotka se dirige al tenso encuentro con los jefes de la mafia griega bajo la estructura del puente Francis Scott Key.

Creador de The Wire reacciona al colapso del puente en Baltimore

El colapso del puente en Baltimore ocurre más de dos décadas después de la emisión de The Wire. David Simon, el creador de la serie, se sumó a las muestras de conmoción tras repostear la noticia del accidente en su cuenta de X, donde acompañó la publicación con la palabra "no".

Con cinco temporadas y 62 capítulos disponibles en Max, originalmente emitidos entre 2002 y 2008, The Wire ha sido aclamada por la crítica.

En octubre de 2011, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, alabó la serie y la comparó con leer una novela de Charles Dickens o Alexandre Dumas.​ El autor peruano hizo un análisis de la serie en el diario El País.

"The Wire tiene la densidad, la diversidad, la ambición totalizadora y las sorpresas e imponderables que en las buenas novelas parecen reproducir la vida misma, algo que no he visto nunca en una serie televisiva, a las que suele caracterizar la superficialidad y el esquematismo", escribió.