"The Boys" tendrá un "spin-off" en Amazon | Fuente: Instagram

"The Boys", uno de los éxitos más importantes de Amazon en la pequeña pantalla, tendrá una serie derivada ("spin-off") que se centrará en una universidad para superhéroes.



"Así es, cabrones", dijo este jueves en Twitter, siguiendo el tono gamberro de "The Boys", Eric Kripke, que es el creador de esta serie.



"Ya en serio, estoy muy agradecido a todos por hacer que 'The Boys' un éxito enorme. Estoy disfrutando al máximo y no puedo darles las gracias lo suficiente. ¡Se viene mucho, mucho más!", aseguró.



Medios estadounidenses explicaron que esta nueva serie inspirada en "The Boys", todavía sin título, girará en torno a un grupo de jóvenes que estudian en una universidad para superhéroes y que deben lidiar con sus poderes extraordinarios y con los problemas hormonales habituales de la adolescencia.



Este "spin-off" compartirá la visión sarcástica y muy crítica de los superhéroes de "The Boys", que fue una de las revelaciones televisivas de 2019 y que ahora está emitiendo su segunda temporada.



Con un amplísimo reparto liderado por Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr, Jack Quaid y Aya Cash, esta serie muestra el enfrentamiento entre el mundo corporativo y el oscuro y heroico negocio de The Seven frente a los vengadores humanos y mayoritariamente torpes de The Boys.



Además del tono irónico de esta serie, que adapta los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, "The Boys" destacó por presentar a los superhéroes como seres despreciables, egoístas, cínicos, insoportables e incluso criminales.



"¿Sabes? La vida realmente es salvaje. Si uno abre Instagram o YouTube, lo que uno ve... Uno se queda frío a veces. Entonces, lo que me gusta es que esta serie no está hecha como para no ofender", argumentó a Efe en una reciente entrevista Laz Alonso, que en "The Boys" da vida a Mother's Milk.



"Sin embargo, si te ofendes, llegamos a nuestra meta: hicimos lo que queríamos hacer. A la misma vez, estimula y hace a las personas pensar: 'Si yo estuviera en esa situación, ¿cómo reaccionaría? Si yo fuera un superhéroe con poderes sin límite y sin nadie que me pudiera decir que no puedo hacer esto o lo otro, ¿qué tipo de persona sería?'. Poder ver la falta de humanidad que existe en nuestro show, creo que la gente responde a eso", añadió.

Con información de Efe.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “La regenta”, la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote". La novela ataca el fanatismo religioso, la hipocresía de la sociedad de las apariencias y los tabúes.