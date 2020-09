El servicio ya está disponible en EE. UU. | Fuente: Amazon

Amazon anunció oficialmente este jueves la llegada de Amazon Luna, un servicio de suscripción de videojuegos para televisores, computadoras y, próximamente, para celulares.

Luna estará basado en el servicio de la nube de AWS, propio de Amazon y entregará a los usuarios más de 100 juegos por un pago de 6 dólares al mes. El acceso será desde Fire TV, PC, Mac, iPhone y iPad en forma de webapp.

La compañía ha afirmado que el servicio permitirá a los jugadores de jugar hasta en resolución de 4K y 60 cuadros por segundos en títulos seleccionados y, de manera estándar, en 1080p y también a 60 fps.

Luna mantendrá un catálogo de grandes juegos como Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu o Brothers: A Tale of Two Sons, sin pago extra. Sin embargo, también tendrá canales exclusivos con un costo adicional. Uno de ellos es de Ubisoft, quien llevará títulos como Assassin’s Creed Valhalla o Far Cry 6 al servicio.

Todo está organizado en una plataforma similar al de Amazon Prime Video en distribución.

Para poder jugar cómodamente con Luna, Amazon pide que los usuarios deban tener un promedio de 10Mbps de velocidad de internet para el 1080 y 35 Mbps para el 4K.

Por otro lado, también tendrá su propio mando, el cual se conectará directamente con los servidores para tener menos latencia entre el clic y las acciones de nuestro personaje en campaña. Su precio es de 50 dólares. Pese a ello, Luna también funcionará con mandos de Xbox, PS o mando y ratón.

Luna Controller. | Fuente: Amazon

Entre otros beneficios, Amazon Luna contará con el servicio inteligente Alexa incorporado y con opciones de retransmisión de partidas en Twitch.

El servicio aún está en early access y llega desde ya a EE. UU. al precio de 6 dólares. Para el resto del mundo será cuestión de esperar.

