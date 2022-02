Octavio Ocaña dio vida a Benito en la serie mexicana "Vecinos". | Fuente: Composición

El actor Octavio Ocaña, conocido por dar vida a Benito Rivers en la serie mexicana "Vecinos", murió a los 22 años a fines de octubre de 2021, luego de protagonizar una persecución policial. Su memoria, sin embargo, sigue despertando nostalgia entre sus compañeros y el público.

Por ello, según rebotaron diversos medios de México, el fallecido intérprete aparecerá en un episodio a fin de darle una merecida despedida. Según el diario El Universal, la aparición todavía se "mantiene en secrecía", pero fue confirmada por miembros de la producción.

Asimismo, el medio El Heraldo de México reveló que la aparición de Octavio Ocaña en "Vecinos" será un "video de una escena que había hecho y que no sería utilizada". De este modo, guardará relación con el guion actual y se rendirá homenaje al intérprete.

Como se recuerda, hace cuatro meses la prensa mexicana dio a conocer que el joven actor falleció tras recibir un impacto de bala durante una persecución policial, aunque los agentes negaron haberle disparado.

La carrera de Octavio Ocaña en México

“Descansa en paz Octavio Ocaña, nuestro Benito Corazón roto”, escribió la cuenta oficial de “Vecinos” en octubre pasado, a través de su cuenta oficial de Twitter y tras conocer la noticia de su deceso.

Como se recuerda, Octavio Augusto Pérez Ocaña inició su carrera actoral en la sección de Chiquillos y Chiquillas del programa “Chabelo”, pero saltó a la fama en la ficción de TV mexicana con el papel de Benito Rivers a los 6 años y se mantuvo en el rol hasta la actualidad, con 22 años.

Octavio Ocaña también apareció en otras producciones de la pantalla chica como “Lola… Érase una vez”, “La Familia P.Luche”, “Hermanos y detectives”, “Te doy la vida” y “La mexicana y el güero”. En el 2008, fue parte del elenco de la película “Amor letra por letra”.

Entre las recientes investigaciones de su muerte, la familia de Ocaña reveló que el actor no se había disparado a sí mismo, tal y como aseguró la Fiscalía General de Justicia de México en sus primeras indagaciones.

