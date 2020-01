"Watchmen": HBO descarta segunda temporada de la serie basada en el cómic de Alan Moore

Watchmen | Fuente: HBO

HBO no tiene planes para una segunda temporada de "Watchmen" ya que su creador, Damon Lindelof, no está interesado en continuar con esta serie televisiva inspirada en el famoso cómic que firmaron Alan Moore y Dave Gibbons.



Así lo explicó hoy Casey Bloys, jefe de programación de HBO, en una entrevista con el diario USA Today, en donde resumió que el futuro de esta serie depende "de lo que quiera hacer Lindelof".



"Si hay una idea que le emocione para otra temporada, otra entrega, quizá como 'Fargo' o 'True Detective' (series limitadas con temporadas independientes), o si quiere hacer algo diferente completamente. Estamos muy orgullosos de 'Watchmen', pero en lo que estoy más interesado es en lo que Damon quiera hacer", explicó.



Sin embargo, Lindelof, que alcanzó fama mundial por ser uno de los creadores de "Lost" y que recibió los piropos de la crítica con "The Leftovers", dijo también a USA Today esta semana que él ya había contado en "Watchmen" la historia que quería relatar y que no estaba interesado en abordar una segunda temporada.



No obstante, Lindelof dio su "bendición" a HBO si la cadena deseara continuar con esta producción para la pequeña pantalla con un nuevo "showrunner" (el máximo responsable de una serie). Esta idea fue rápidamente desechada por Bloys.



"Sería difícil de imaginar hacerlo sin que Damon estuviera involucrado de alguna manera", afirmó.



Con nueve capítulos que se emitieron entre octubre y diciembre de 2019 y con Regina King o Jeremy Irons como miembros más conocidos de su elenco, "Watchmen" actualizó y reimaginó la historia original del cómic y abordó temas como el racismo de la sociedad estadounidense en una serie que tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica y el público.



No era la primera vez que "Watchmen" llegaba a la pantalla, ya que el cineasta Zack Snyder dio forma a una aplaudida película sobre este cómic en 2009 que contó en su reparto con Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Patrick Wilson y Billy Crudup. EFE