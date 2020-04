Evan Rachel Wood dio algunos detalles sobre la temporada 3 de "Westworld". | Fuente: HBO

"Dolores es la maestra del disfraz. Puede ser quien ella quiera. Y ese es un pensamiento que da miedo dados sus objetivos y su poder". Estas palabras de Evan Rachel Wood, quien interpreta a la androide (o anfitrión) en la serie "Westworld", cobran más relevancia tras el cuarto capítulo de la tercera temporada.

En el reciente episodio, se descubre que -para ayudarla en su lucha contra los humanos y Serac- Dolores creó copias de su mente y las puso en los cuerpos de otros androides: Charlotte (Tessa Thompson), Martin y Musashi / Sato. Sobre esta asexualidad de los anfitriones, los roles de género y papeles femeninos más agresivos en la televisión conversó la actriz en una entrevista que el canal HBO brindó a RPP Noticias.

"Westworld" estrenó su temporada 3, que se transmite los domingos por HBO. | Fuente: HBO

¿Conforme "Westworld" avanza es más aparente que los cuerpos de los anfitriones son, en muchas formas, asexuales?

Sí, y cada vez más. Eso me emociona de esta entrega. También de que la idea de la fuerza no depende de cuán grande o pequeño, masculino o femenino eres. Todos los anfitriones demuestran una inmensa fuerza física: todos tienen esa ventaja, sin importar cómo se vean, suenen o actúen. Luego está el hecho de que los anfitriones realmente no tienen un género. Pueden tener uno programado, pero en última instancia son máquinas, por lo que trascienden eso de alguna manera.

Y las características, rasgos y comportamientos no tienen un género.

Creo que los roles de género son muy diferentes al género, uno puede reducirse a la socialización y algunas son cosas genuinamente diferentes en hombres y mujeres, por temas biológicos. Pero, en su mayor parte, pienso que lo que estamos socialmente obligados a pensar de una mujer o un hombre está cambiando rápidamente todos los días.

"Es tan extraño, inquietante y genial", comentó la actriz Evan Rachel Wood sobre la relación de su personaje Dolores y Charlotte (en foto). | Fuente: HBO

Tanto Dolores como Charlotte (Tessa Thompson) están enojadas y no piden disculpas por ello. No se suele ver muchos personajes femeninos así en la pantalla, ¿cómo fue interpretarlo?

Sí, es verdad. Apoyamos a muchos de estos hombres que están enojados, en una misión y van a destruir cualquier cosa en su camino hacia llegar allí. Me pareció interesante la reacción del público hacia Dolores, en la segunda temporada, cuando lucha por su libertad -después de ser abusada por 30 años- y todavía querían decir que estaba fuera de lugar, que es lo que hacemos a las supervivientes a veces. Estas son realidades difíciles de enfrentar, es difícil cuando no tienes forma de relacionarte y asumes muchas cosas.

Estar enojado y que se te permita estar enojado, que te permitan hacerte cargo de eso y que te impulse a algo más grande que tú mismo: no ves tanto en pantalla. Tengo un problema real con la ira, así que creo es la emoción más difícil que me toca evocar en "Westworld". Supongo que esta es la salida que le di. Pero pienso que debajo de toda esa ira hay mucho dolor. De ahí proviene.

¿Cómo describirías la relación de Dolores y Charlotte esta temporada?

Es tan extraño, inquietante y genial. Presumiblemente, son lo único que la otra tiene. Dolores está escondiéndose en el mundo real y presumiblemente no tiene a Teddy [interpretado por James Marsden]. Entonces tiene esta versión de Charlotte que las conecta de una manera extraña. Comparten esta intimidad que no pueden compartir con nadie más. [...] [Dolores] todo lo hace por la libertad, pero ella siempre tiene a alguien cumpliendo sus órdenes, bajo su control. Hay una jerarquía. No siempre está claro si esto es bueno.

NUEVOS CAPÍTULOS "WESTWORLD"

Fecha: Domingos, a las 8 p.m.

Canal: HBO.