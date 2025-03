'Adolescence' hace historia en la televisión británica tras su exitoso debut en Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Adolescence sigue cosechando éxitos luego de su estreno en Netflix el último jueves 13 de marzo. De acuerdo con información de Variety, el drama británico acaba de "romper barreras importantes" dentro del panorama televisivo del Reino Unido.

¿Qué pasó? Según el medio internacional, Adolescence acaba de convertirse "en el primer programa de transmisión en alcanzar el primer puesto en los ratings de televisión semanales del país".

Asimismo, los datos publicados por el organismo de clasificación del Reino Unido BARB (Broadcasters Audience Research Board) precisan que Adolescence superó a otras populares series como The Apprentice y Death in Paradise, ambas de la BBC.

En ese sentido, se conoció que solo el primer episodio de Adolescence consiguió 6,45 millones de espectadores en su primera semana de estreno en el Reino Unido batiendo un récord de streaming.

"Esta cifra supera el récord de streaming anterior de 6,3 millones establecido por Fool Me Once de Netflix en enero de 2024", recalca Variety.

Por otro lado, el segundo episodio de Adolescence alcanzó a 5,94 millones de espectadores mientras que el tercer y cuarto capítulo de la serie también lograron tener éxito en el Reino Unido con 5,14 y 4,65 millones de espectadores, respectivamente.

¿Dónde se puede ver la miniserie Adolescence en streaming?

La miniserie Adolescence se puede ver en la plataforma de Netflix en Latinoamérica y en el resto del mundo. El programa cuenta con cuatro episodios rodados en plano secuencia.

¿De qué trata la miniserie Adolescence?

Adolescence es una miniserie de televisión de drama criminal británica de 2025 creada por Jack Thorne y Stephen Graham y dirigida por Philip Barantini.

"El mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase. Los cargos contra su hijo les obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en el reparto de Adolescence?

Stephen Graham como Eddie Miller.

como Eddie Miller. Owen Cooper como Jamie Miller.

como Jamie Miller. Ashley Walters como el inspector Luke Bascombe.

como el inspector Luke Bascombe. Erin Doherty como la psicóloga Briony Ariston.

como la psicóloga Briony Ariston. Faye Marsay como la inspectora Misha Frank.

como la inspectora Misha Frank. Christine Tremarco como Manda Miller.

como Manda Miller. Mark Stanley como Paul Barlow.

como Paul Barlow. Kaine Davis como Ryan.

como Ryan. Jo Hartley como la Sra. Fenumore.

como la Sra. Fenumore. Amélie Pease como Lisa Miller.

como Lisa Miller. Austin Haynes como Fredo.

como Fredo. Lil Charva como Moray.

como Moray. Elodie Grace Walker como Georgie.

¿Qué dice la crítica sobre Adolescence?

Adolescence recibió excelentes críticas de los medios internacionales. El portal Variety, con la crítica Aramide Tinubu, calificó la miniserie como "un relato desgarrador sobre asesinatos, misoginia y fragilidad adolescente". "Adolescence pone de relieve cómo nos hemos fallado a nosotros mismos y cómo seguiremos fallando a las generaciones que vienen detrás", sostiene.

Por su parte, Lucy Mangan, de The Guardian, destacó las "deslumbrantes interpretaciones" en los cuatro episodios, así como "las devastadoras preguntas planteadas". En esa misma línea, Anita Singh, de Telegraph recalcó: "Tiene actuaciones asombrosas que convierten este drama de Netflix sobre un sospechoso de 13 años en un visionado devastador. No la olvidaré en mucho tiempo".

Asimismo, Alan Sepinwall, de la revista Rolling Stone, menciona que Adolescence "combina brillantes interpretaciones y una audaz realización cinematográfica para contar una compleja historia sobre el mundo en el que viven —los niños y los padres— hoy en día".

De igual manera, Daniel Fienberg, de The Hollywood Reporter, calificó la miniserie como "impactante e intrigante". "El trabajo de cámara complementa tanto una trama con inquietantes resonancias contemporáneas como los personajes humanos, interpretados excepcionalmente bien", opina.

Finalmente, The New York Times reafirma las actuaciones "soberbias" de los protagonistas para desencadenar la historia de crimen y suspenso. Mientras tanto para IndieWire la miniserie "examina por qué tantos niños crecen convirtiéndose en hombres iracundos y misóginos". "Mantiene un ritmo implacable y unas actuaciones imponentes", concluye.

¿Adolescence está basada en una historia real?

Adolescence consiguió una gran aprobación de la crítica especializada mostrando impactantes escenas de Jamie y sus padres mostrando temor y arrepentimiento. Por su parte, su creador y protagonista Stephen Graham reveló que la miniserie se basa en hechos reales los cuales lo llevaron a escribir su intrigante historia.

"Hubo un incidente en el que un niño (supuestamente) apuñaló a una niña. Eso me impactó y pensé: '¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la sociedad donde un niño apuñala a una niña hasta la muerte? ¿Cuál es el incidente que lo incita?'", contó en una entrevista con Tudum.

En ese sentido, el también actor de Enemigos públicos y El irlandés mencionó que no podía dejar de pensar en el caso. "Luego volvió a suceder, y volvió a suceder, y volvió a suceder. Realmente solo quería arrojar luz sobre el asunto y preguntar: '¿Por qué está sucediendo esto hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto?'", explicó.

De acuerdo con la revista GQ, Stephen Graham "no dio nombres ni datos" sobre el caso en particular. No obstante, su relato se asemeja a dos casos recientes ocurridos en el Reino Unido donde dos adolescentes apuñalaron a mujeres jóvenes hasta la muerte sin saber el principal motivo.

