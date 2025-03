"Esto no pasaba cuando era joven": Stephen Graham sobre el lado oscuro de 'Adolescence', serie de Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Stephen Graham reveló que Adolescence, su más reciente proyecto en Netflix, lo llevó a enfrentarse con algunos de los temas más complejos de la actualidad, especialmente aquellos que afectan a los jóvenes en la era digital.

Escrita junto a Jack Thorne, la serie sigue la historia de un niño de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase, explorando los factores que lo llevaron a ese punto. “Había varios casos de chicos matando a chicas jóvenes. Me pregunté: ‘¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? Antes no ocurría cuando yo era joven’”, comentó el actor a Rolling Stone UK.

A diferencia del clásico formato whodunnit (quién lo hizo), Adolescence adopta un enfoque whydunnit (por qué lo hizo), permitiendo un análisis más profundo del entorno de su protagonista, Jamie Miller.

La historia se desarrolla a través de los ojos de los adultos que lo rodean: sus padres (interpretados por Graham y Christine Tremarco), la psicóloga Briony (Erin Doherty), encargada de evaluarlo, y el detective Luke Bascombe (Ashley Walters), quien no solo investiga el caso, sino que también enfrenta una relación difícil con su propio hijo adolescente.

Según The New Yorker, Jamie, aunque en apariencia frágil e inofensivo, va mostrando un lado más oscuro a lo largo de la serie. Al inicio, su culpabilidad es incierta, pero su historial en internet comienza a revelar pistas inquietantes. Los investigadores descubren comentarios agresivos en sus redes sociales, lo que los lleva a preguntarle directamente: “¿Cómo te sientes respecto a las mujeres, Jamie?”.

Con una aprobación de 100% en el portal Rotten Tomatoes y con una puntuación de 90 sobre 100 en Metacritic, 'Adolescense' sigue creciendo en vistas convirtiéndose en la serie revelación del año. Fuente: Netflix

El Internet y su influencia en los adolescentes

Graham explicó en Rolling Stone UK que la serie aborda el impacto de ciertas figuras e ideologías en los adolescentes a través de internet. Le preocupa cómo muchos jóvenes pueden ser influenciados sin que sus padres lo noten. “A veces pasas por la habitación y los oyes decir cosas que te dejan helado”, comentó, recordando experiencias con su propio hijo.

En esta línea, The New Yorker señala que la serie hace referencias a comunidades en línea como los incels (célibe involuntario) y a figuras controvertidas como Andrew Tate. Sin embargo, la crítica señala que Adolescence da mayor protagonismo a la visión de los adultos y no profundiza en la psicología de los adolescentes más allá de Jamie, desaprovechando otros personajes juveniles que podrían haber brindado un contexto más amplio.

Uno de los aspectos más innovadores de la serie es su formato de plano secuencia, que intensifica la tensión en cada episodio. En particular, el tercer capítulo, ambientado por completo en la prisión juvenil donde Jamie espera su juicio, muestra su transformación de un niño tímido a un joven desafiante y agresivo.

Desde la perspectiva de Stephen Graham, esta elección narrativa refuerza el impacto de la trama. “A veces culpamos a los padres. Pero, ¿y si no es culpa de ellos? Quería mostrar a un padre trabajador, alguien que llega tarde a casa y no es violento. Entonces, ¿qué pasó con el niño?”, reflexionó en la entrevista.

Otro punto destacado por The New Yorker es cómo la serie retrata la desconexión entre generaciones. Un momento clave ocurre cuando el detective Bascombe cree haber encontrado una prueba en los mensajes de Jamie, pero su propio hijo le explica que los emojis utilizados tienen significados completamente distintos a lo que los adultos interpretan. Este detalle resalta cómo los padres y figuras de autoridad a menudo carecen de herramientas para comprender el mundo digital en el que los jóvenes se desenvuelven.

Un reflejo de la crisis social en el Reino Unido

Según Rolling Stone UK, la serie se sitúa en un contexto de creciente preocupación en el Reino Unido. Recientemente, el primer ministro advirtió sobre el peligro que representan los “jóvenes solitarios en sus habitaciones”, en referencia al aumento de la radicalización en línea.

Sin embargo, Graham aclara que su intención no es hacer una declaración política, sino generar conversaciones necesarias. “Solo quiero que esta historia provoque debates importantes”, concluyó en la entrevista.

Entendí esa referencia EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida ¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha. Leer más Compartir Entendí esa referencia Share 00:00 · 00:00