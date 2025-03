Aimee Lou Wood, actriz de 'Sex Education' y 'The White Lotus', responde a los comentarios sobre sus dientes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Aimee Lou Wood forma parte de la serie de Netflix Sex Education y también de The White Lotus, de Max; y, si bien es la sensación en la industria por su actuación, lamentó que su trabajo se vea opacado por las críticas que ha recibido por sus dientes.

A pesar de que al principio se sentía insegura, vio que su compatriota Georgia May Jagger, hija del cantante Mick Jagger, es una reconocida modelo que, según Lou, "representa a las dientes de conejo". En entrevista con On Demand Entertainment en febrero de 2025, dijo que cree que sus dientes le impedirían interpretar de manera convincente a una estadounidense.

"Son los dientes. Ningún estadounidense tiene mis dientes. Simplemente no los tienen. Tendría que ponerme carillas. Porque... creo que esa es realmente una de las cosas". Un mes después, para The Hollywood Reporter, mencionó que sí fue intimidante al principio, pero se dio cuenta que es una persona real y no "la típica chica Hollywood".

"Esta gente vive en Hollywood. Vivo en mi pequeño piso en el sureste de Londres, y tengo una sensibilidad tan británica que no sabía cómo manejarme rodeada de tanta gente tan atrevida y segura de sí misma. Lo único que hago es burlarme de mí misma. Incluso la forma en que (los fans de White Lotus) hablan de mí y de mis dientes -que no tengo carillas ni bótox- me hace sentir un poco rebelde".

Sin embargo, toda su perspectiva cambió cuando fue convocada para la serie de Netflix: "Llegó Sex Education y pensé: 'Bueno, ¿qué he visto en Netflix? Todos tienen una dentadura perfecta al estilo Hollywood'", recordó. Así que, tras conseguir el papel, recibió cientos de mensajes de apoyo sus fans. "La gente me dice: '¡Dios mío, tienes dientes como los míos!', 'Ahora voy a la escuela y la gente piensa que soy genial porque me parezco a Aimee, en lugar de ser Bugs Bunny'", sostuvo.

Aimee Lou Wood tomándose fotos con sus fans en Venecia.Fuente: @aimeelouwood

Carrera artística de Aimee Lou Wood

Aimee Lou Wood es una actriz británica conocida principalmente por su papel de Aimee Gibbs en la exitosa serie de Netflix Sex Education. Su talento la ha llevado a destacar en el mundo del entretenimiento, tanto en televisión como en teatro y cine.

Como Gibbs, le valió reconocimiento internacional. Su personaje, dulce y carismático, tuvo un desarrollo significativo a lo largo de la serie, abordando temas como la amistad, el consentimiento y el crecimiento personal. En 2021, ganó el Premio BAFTA a la Mejor Actriz de Comedia por este papel.

En cine, participó en Living (2022), película protagonizada por Bill Nighy. Su actuación como Margaret Harris fue elogiada por la crítica y le permitió demostrar su versatilidad en un drama más serio. En teatro, formó parte de la obra Uncle Vanya (2020) donde interpretó a Sonya, recibiendo excelentes críticas por su actuación en el teatro Harold Pinter de Londres.

También estuvo en la puesta en escena de Downstate (2023) en el National Theatre, consolidando su presencia en el ámbito teatral.

