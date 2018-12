“Black Mirror”: Netflix estrena el tráiler de “Bandersnatch”, episodio especial interactivo [VIDEO]

La serie se estrenará el 28 de diciembre en la plataforma de streaming de Netflix. | Fuente: Netflix

“Black Mirror” sorprendió a su público con el anuncio de un episodio especial “Bandersnatch”, el cual presentó su avance oficial a un día de su llegada a la plataforma de streaming de Netflix. Este debutará mucho antes del estreno de la nueva temporada de la serie.

Más que un episodio, se trataría de una película, pues contiene un metraje de 312 minutos. Además, se sabe que este tendrá un formato interactivo en el que el televidente podrá tomar decisiones por el protagonista, cambiando el curso de la historia.

La trama es una adaptación de una novela fantástica a un videojuego, situándonos en los años 80. Un evento produce que exista una especie de interacción entre la realidad y el mundo virtual, con una droga de diseño de por medio que, de momento, no sabemos qué papel juega.





El elenco es conformado por Fionn Whitehead (“Dunkerque), Will Poulter (“Maze Runer”) y Asim Chauldhry (“People Just Do Nothing”), entre otros. La dirección estuvo a cargo del director de “Hard Candy”, David Slade, también responsable del episodio “Metalhead”.

Este capítulo llegará el 28 de diciembre a la plataforma de streaming de Netflix.