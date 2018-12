"Black Mirror" regresa hoy, viernes 28 de diciembre, con el estreno de la película "Bandersnatch", en lugar de lanzar la quinta temporada de la serie de ciencia ficción.

"En 1984, un joven programador intenta adaptar una caótica novela de fantasía a un videojuego. Un desafío alucinante que lo llevará a cuestionarse la realidad que le rodea. Bienvenidos de nuevo", fue la frase de presentación de Netflix para el tráiler.

En esta oportunidad, el espectador podrá interactuar con la cinta, con cinco posibles finales, tomando decisiones por el protagonista sobre el transcurso de la historia.

A propósito del estreno de "Bandersnatch", repasamos las predicciones tecnológicas que hizo "Black Mirror" y hoy son realidad.

1. UNA BUENA PUNTUACIÓN POR BENEFICIOS



En el episodio "Nosedive", se vive en un mundo obsesionado por la buena calificación de los demás. Gracias a ello, en la serie de Netflix, consigues desde una mejor casa a un seguro integral de salud. Nosotros no solo evaluamos a conductores de aplicativos o los restaurantes y hospedajes que visitamos gracias a TripAdvisor o Airbnb; China ha dado un paso más adelante.

El gobierno implementó, este año, la primera fase de su carnet de puntos al buen ciudadano. Quienes difundan información falsa sobre terrorismo o fumen en trenes recibirán penalidades como estar prohibidos de usar trenes y aviones por un año, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. El presidente Xi Jinping planea aplicar esta puntuación de buenos y malos ciudadanos, a gran escala, en el 2020.

2. ABEJAS BOTS



Las abejas han muerto y son reemplazadas por drones para polinizar las flores en el episodio "Hated in the Nation", el último de la tercera entrega de "Black Mirror". Tras 12 años de investigación, ingenieros de Harvard creacion el RoboBee capaz de volar y posarse en objetos. Incluso puede pasar del agua al aire, algo que no sucede en el mundo de los insectos.

3. GRABAR CON LOS OJOS



"Recuerda cada momento", es el lema de Narrative Clip, la empresa ficticia que fabrica minicámaras para llevar siempre, grabar y almacenar todo lo que ocurre en tu vida. Esa es la premisa de "The Entire History of You", capítulo final de la primera entrega de "Black Mirror".

Aún no existe una tecnología que permita grabar nuestros recuerdos tan directamente, pero hay objetos que se le acercan como lentes de Snap Inc.'s (con cámaras instaladas que permiten grabar video y subirlo a la nube). O los intentos de Sony, Samsung y Google, que han creado lentes de contacto para grabar, tomar fotos y registrar todo lo que uno ve.

4. ROBOTS CADA VEZ MÁS HUMANOS



Tras la muerte de su esposa, un hombre descubre un servicio que le permite "traerla de vuelta". Usando fotos, videos y lo compartido en redes sociales, copian su físico y personalidad en un robot. En el episodio "Be right back", de la serie de Netflix, comienzan chatenado y conversando por teléfono hasta que terminan viviendo juntos y criando juntos una niña.

Sabemos que hay chatbots que detectan la personalidad. Mediante la recopilación de data, los usuarios pueden adaptar los mails y mensajes a su pesonalidad. Pero hay más. Martine Rothblatt y David Hanson crearon a BINA48, un robot con inteligencia artificial que imita el pensar y actuar de los humanos de manera autónoma.

Su construcción se hizo en base a la esposa de Rothblatt. A la fecha, BINA48 ha sido entrevistada por el New York Times y ha sido ponente en varios eventos TedX.



5. CASAS INTELIGENTES



Más alla de la trama del episodio, el capítulo "White Christmas", nos presenta una casa 100% inteligente en el que se pueden controlar todos los detalles digitalmente: desde la temperatura y apertura de cortinas hasta la preparación de una taza de café.

Las casas inteligentes se reproducen en gran escala en EE.UU. y Europa, aunque también hay algunas en Perú. Desde tu tablet o celular, puedes controlar l as luces, la temperatura y el televisor, entre otros electrodomésticos. Empresas como Google Home, Nest o Smart House Perú brindan este servicio.