“Bridgerton 2”: Sus protagonistas hablan sobre el rumbo de sus personajes, la representación racial y las expectativas para esta segunda temporada | Fuente: © 2022 Netflix, Inc. | Fotógrafo: LIAM DANIEL/NETFLIX

Un poco más de un año después de su estreno, “Bridgerton” llega con su segunda temporada en Netflix, buscando superar el récord de su primera parte como la producción de habla inglesa más vista en la historia de la plataforma.

Esta nueva entrega pone en los reflectores a Anthony Bridgerton, el primogénito de la familia, quien decide casarse y buscar a la compañera de vida que se convertirá en la Vizcondesa de Bridgerton. Sin embargo, las cosas no salen como él quiere y vive un triángulo amoroso con Kate y Edwina Sharma. Este será el punto de inicio de nuevos capítulos enmarcados en la Regencia del siglo XIX de la alta sociedad londinense.

RPP Noticias conversó con Jonathan Bailey, quien da vida a Lord Anthony, Simone Ashley y Charithra Chandran, quienes dan vida a las hermanas Kate y Edwina Sharma.

Bailey revela que esta temporada “va a ser un camino duro y pedregoso, va a ser complicado”. “Sabemos dónde hemos dejado a Anthony, así que hay mucho que necesita superar para llegar a un lugar donde pueda amar y necesitará a alguien que sea igualmente poderosa y complicada, eso es lo que encuentra en Kate Sharma. Es un viaje salvaje”, agrega.

Por su parte, Simone Ashley menciona que en esta nueva entrega se integra una nueva familia que llega a Londres desde la India: lady Mary (Shelley Conn), Edwina (Charithra Chandran) y Kate, personaje al que le da vida.

“El plan hasta ahora es ayudar a Edwina a establecerse en su búsqueda por encontrar una pareja y el amor verdadero. Pero, Kate puede o no tener algo más de participación en este plan, ya que ella siempre siente esta responsabilidad de cuidar de su familia”, sostiene.

Agrega que integrar esta segunda temporada, después del éxito de la primera temporada solo puede tener un calificativo: “surrealista”.

“Simplemente estoy muy orgullosa de ser parte de ella. Fue un año muy especial, pasamos entre diez y once meses trabajando juntos, no hubo nada igual. Así que sí, yo no podría haber pedido una experiencia más maravillosa”, menciona.

REPRESENTACIÓN RACIAL

“Bridgerton” apostó desde el inicio en integrar al elenco a actores y actrices afrodescendientes como parte de la corte británica del siglo XIX, dándole una actualidad y diversidad a la serie. Ante esto, la actriz Charithra Chandran resalta que está orgullosa de ser parte de la ficción y saluda la diversidad y la representación racial en la serie.

“Me gusta compararlo con lo que ‘Hamilton’ hizo por el teatro: puso a actores de color en el escenario, fue genial, diversificó la audiencia. Quiero decir es natural que la gente quiera verse a sí misma en la pantalla.Así que lo que es realmente sorprendente es ver a tanta gente de color enamorándose del género romántico y demuestra que hay un lugar para todos nosotros. Y creo que el éxito de la primera temporada es realmente indicativo de que esto funciona”, añade.

GRABAR EN PANDEMIA

Uno de los principales retos de “Bridgerton 2” fue el rodar durante la crisis sanitaria mundial, al igual que otras producciones.

“Honestamente, creo que cuando eres un actor, te sientes muy afortunado de estar trabajando. Es un privilegio. Mi carrera comenzó en la pandemia. Así que, sí, filmar fuera de estos parámetros sería diferente para mí. Realmente creo que dice algo maravilloso sobre la condición humana cuando podemos adaptarnos tan hábilmente y maravillosamente, incluso a pesar de la circunstancia más complicada como lo fue. Creo que cuando veas la segunda temporada, no te darás cuenta de que todos hemos tenido que llevar máscaras y distancia social en varios momentos. Así que estoy increíblemente orgullosa de nosotros por haberlo hecho”, comenta.

TRIÁNGULO AMOROSO

A diferencia de la primera temporada, en la que Dafne y el duque Simon Basset, esta segunda entrega estará centrada en el hijo mayor de los Bridgerton, Lord Anthony y las hermanas Kate y Edwina Sharma.

“Va a ser es un camino lleno de baches. Hay algo entre ellos que es que son muy conscientes de esto tan pronto como entran en la habitación. Siento que Anthony es consciente de dónde está Kate donde quiera que esté. Y hay algo de tipo animal en eso. Y eso es algo bastante confuso para ambos, creo que es algo no han experimentado antes. Se tocan el uno al otro de una manera bastante complicada. Y tienen que pensar realmente, en lo que está pasando y en quiénes son y dirigirse a sí mismos antes de poder reunirse. Y eso es realmente sí, no tienen comparación”, agrega Bailey.

Simone agrega que tanto Kate y Anthony se animan mutuamente a crecer y a “rascar quizás debajo de la superficie para profundizar un poco más y no tener tanto miedo de sentir algo por el otro”. “Creo que para ambos el estar a punto de sentir algo más grande los está aterrorizado”, menciona.

“Se mantienen y es como si no confiaran el uno en el otro. No, no consiguen probar todo eso. Siempre lo estamos intentando. Y eso sale a la luz de forma bastante volátil a veces. Pero siempre vuelven, ya sabes, y es que ellos realmente se preocupan el uno por el otro!, finaliza Jonathan.





