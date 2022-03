Algunos contenidos audiovisuales de Netflix no se encuentra disponible en otros países ¿A qué se debe? | Fuente: Unsplash

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas y usadas a nivel mundial, principalmente por su basto contenido de películas, series, documentales e incluso adaptándose al mundo gamer y trayendo algunas novedades dentro del espacio de los videojuegos. Sin embargo, algunos contenidos de la plataforma roja son disponibles en ciertos países y en otros maneja otro tipo de catálogo, siendo una molestia total para el usuario de la plataforma.

La disponibilidad del contenido se diferenciará en distintas regiones, incluso habrá una lista más grande de películas, de series u otros que, en el país de algún usuario, no es apto. Pero ¿A qué se debe que Netflix no permita ver algún contenido de otra región? y, sobre todo ¿Cómo desbloquear este contenido? En la siguiente nota se explicará los motivos y la solución.

¿Qué significa “contenido no disponible en tu región”?

En ciertas ocasiones, muchos usuarios se han enterado de algún contenido que aparentemente se encuentra disponible en Netflix, sin embargo, al buscar dicha película, serie o documental, no la encuentran o simplemente aparece un aviso de “contenido no disponible en tu región”, pese a que la plataforma haya confirmado el estreno de aquel producto audiovisual ¿A qué se debe esto? Pues, la explicación más sencilla es que dicha producción se ha estrenado en regiones específicas, más no donde se encuentra el usuario, esto es debido a dos razones:

Licencia de contenido de un país o región

La licencia suele ser la principal piedra en el zapato de muchas plataformas de streaming y Netflix no es la excepción. Cada vez que la plataforma roja trae un nuevo contenido a su catálogo, debe adquirir una licencia o permiso. Netflix también tiene contenido propio, pero si se trata de una producción de alguna casa televisiva o de cine, debe realizar un contrato específico de meses u años para poder emitir su cinta o serie. Por ello, puede que alguno de estos contenidos esté disponible solo en un país y en otros no, todo depende de los intereses que maneja la casa productora y las restricciones que presente.

Por otro lado, existe el tema de los derechos de autor en Netflix. Este es otro de los puntos por los cuales la plataforma no emite algún contenido en otros países. Cada productor tiene poder absoluto de su contenido que ha efectuado y editado. Por ser un el propietario exclusivo, este puede decidir a quién vender el contenido que produce. Por ello, Netflix no puede ofrecer dicho producto audiovisual donde ellos gusten, todo se basa a los derechos de autor.

¿Cómo solucionar las restricciones de contenido por regiones?

Uno de los pasos más lógicos, es cambiar la ubicación predeterminada del streaming a la hora que el usuario desea usarlo. Esta opción de cambio de dirección del país, únicamente se puede cambiar siempre y cuando vivas o radiques en dicho lugar, de lo contrario no se puede realizar, ya que Netflix tiene un sistema que rastrea el código IP desde donde te conectas. Por ello, es casi imposible ejecutar dicho cambio. Pero, existe una opción un poco más compleja y fuera del mismo servicio: Usar una VPN.

Hay producciones que se ven exclusivamente en algunas regiones del mundo | Fuente: Unsplash

¿Cómo desbloquear un contenido de Netflix perteneciente a otro país?

En este caso, si el usuario no reside en otro país y no tiene la posibilidad de viajar solo por ver un contenido distinto, pues puede utilizar una VPN, un servicio que sirve para ocultar y cambiar la ubicación del usuario, y de esa manera poder ingresar a la variedad de contenido de Netflix de otras regiones.

Con la VPN, el usuario no deja huellas de su acto en la plataforma, todo dependerá que tipo de VPN elija o compre, ya que no todos ofrecen el contenido de Netflix. Tras comprarlo o adquirirlo a través de una descarga en tu dispositivo móvil o tablet e iniciar sesión en la plataforma, la persona ya puede explorar todo el contenido internacional que antes no lograba ver en Netflix.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.