Bruno Ascenzo sobre “Hasta que nos volvamos a encontrar”: “Muchos países utilizan la industria cinematográfica para darse a conocer al mundo”

Bruno Ascenzo está familiarizado con el trabajo delante y detrás de cámaras: ha sido actor desde los 13 años y también ha desempeñado la labor de guionista, director y conductor. Su nueva aventura lo ha llevado a ser el director de la primera cinta peruana original de Netflix, “Hasta que nos volvamos a encontrar”, protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias.

“Es importante que nos demos cuenta de lo que tenemos, muchos países utilizan la industria cinematográfica para darse a conocer al mundo: 'Game of Thrones' y Croacia, muchas producciones que ayuden a que se reactiven ciertas industrias que se han visto afectadas con la pandemia. Ojalá la película logré aportar a ello y lo logre un poquito, con eso decir: 'tarea cumplida'”, menciona a RPP Noticias.

La cinta, que ya está disponible en la plataforma de streaming, fue, según revela Ascenzo, una idea que se construyó a lo largo de los años, incluso durante su tiempo como locutor de radio en RPP.

“Mi idea era hacer una película de viajes, inicialmente no era una comedia romántica al 100%, eso empezó a construirse una vez que Netflix entró en el panorama de juego, pero fue una película que se fue bocetando, podría ser así, me gustaría ir a tales locaciones, al inicio no se pasaba por las tres locaciones en las que al final se rodó”, comentó.

Ascenzo resalta que este proyecto tuvo un proceso similar al que ha llevado para la mayoría de los proyectos en los que ha trabajado: “voy escribiendo más dentro de mí que fuera”.

“Estaba en ese proceso, de por dónde iba esta historia, hasta que Miguel Valladares, Jorge Constantino y Miguel Asús de Tondero se acercaron a Netflix, porque les presentaron cinco o seis proyectos, y por suerte al 'señor Netflix' le gustó esta idea, que era en un inicio vaga, pero una vez que ellos entraron comenzamos a construir con un objetivo claro: una comedia romántica. Netflix es una plataforma enorme que tiene muchos productos, entre ellos un gran conglomerado de películas románticas. Netflix siempre nos dio carta libre para construir esta historia, siempre bajo su supervisión, pero de una manera muy abierta, que creo que es imprescindible para cualquier trabajo creativo”, mencionó.

El director resalta que si bien la cinta llega a la plataforma en 2022, el proceso interno viene de mucho antes, desde que tenía la idea original en su mente. “Tengo muchos nervios, emoción, responsabilidad y también orgullo de haber podido construir algo con compañeros peruanos. Un elenco casi 100% peruano y en producción totalmente nacional”, agregó.

Como se recuerda, cuando se anunció la producción de esta primera cinta peruana original de Netflix, a los pocos días comenzó la pandemia de la COVID-19, que puso en duda el proceso de preproducción del proyecto.

“Anunciamos la película, dos semanas después empezó la pandemia y muchas cosas de arte se cayeron. El ambiente artístico se puso en un limbo por no saber cómo seguir desarrollándose”, agregó.

Resalta además que, a excepción de Maxi Iglesias y Vicente Vergara que interpretaban a personajes de origen español, tanto el equipo técnico y el elenco eran peruanos.

“Peruanos involucrados en sacar adelante este proyecto, además estábamos en plena pandemia, estábamos en una para laboral y que nos hayan permitido volver a las canchas fue super emocionante. En ese momento en que estaba todo el equipo tomados de la mano, haciendo un pago a la Tierra, sintiéndonos realmente emocionados de poder trabajar pese al contexto en el que vivimos, nos hizo abordar el proyecto con una emoción particular. No solo en la preproducción y el rodaje, sino en el post, que todas las etapas se trabajaron aquí”, sostiene.

Bruno Ascenzo resaltó que para él, “las historias encuentran sus caminos”. “Nunca me imaginé en el momento en que se me ocurrió el germen de la historia que esta llegaría a una plataforma tan grande”, refiere.

