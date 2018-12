Muchos cambios presentó el primer tráiler de "Los Caballeros del Zodiaco"

La noticia llenó de expectativa a los que seguimos desde niños a los caballeros de Athena. Si Netflix anunciaba una nueva serie de "Saint Seiya" ("Los Caballeros del Zodiaco", para la mayoría)... ¿qué podría salir mal?

Sin embargo, una primera pista activó las alarmas. El póster, la imagen con la que Netflix anunciaba su nueva "serie original" tenía la estética de la última película de Seiya y sus amigos: el estilo alejado del anime y más cercano a los videojuegos. Entonces comenzamos a sospechar.

El tráiler de la nueva "Los Caballeros del Zodiaco", liberado por Netflix el sábado 8 de diciembre por la noche, terminó por confirmar las sospechas y obtuvo la crítica masiva de los seguidores del anime. No solo se trata de estética, sino de decisiones argumentales cuestionables.

Existen comentarios que van en contra de la decisión de convertir al caballero de Andrómeda en mujer o que las voces de doblaje son débiles", pero hay verdaderos problemas. Los enumeraremos a continuación.

1. LA SERIE PARECE UN VIDEOJUEGO

Alguien debe explicarnos por qué en esta serie de "Los Caballeros del Zodiaco" se insiste en el estilo de animación de la reciente película de Saint Seiya y no se regresa a la "estética anime" usual. ¿Acaso es una cuestión de dinero? ¿Es más barato cuando parece un videojuego y más caro cuando se intenta hacer un anime? Una razón que se me ocurre es que quieran alcanzar a un público más joven, pero dejar de lado a la gran cantidad de público que siguió desde joven la serie utilizando una animación diferente es, realmente, un error.

2. LOS CABALLEROS CONTRA EL EJÉRCITO

No deja de parecer extraño ver cómo Seiya, Hyoga, Shiryu y Andrómeda se enfrenten a tanques y helicópteros. Siempre quedó en claro en la serie original que las peleas de los caballeros eran más físicas que contra fuerzas militares. Verlos enfrentando una guerra bélica prácticamente va contra el espíritu de "Los Caballeros del Zodiaco". ¿Es imposible ser fieles a la esencia de una historia sin sacrificar detalles importantes?

3. ¿QUÉ PASÓ CON LAS CAJAS PARA LAS ARMADURAS?

En esta versión 'Milenial' de "Los Caballeros del Zodiaco" los santos de Athena no llevan sus armaduras en cajas, sino en unos medallones mágicos que la hacen aparecer cuando los tiras al piso. También, por lo poco que hemos visto en el tráiler, Seiya y sus amigos son "ordenados" para proteger a la diosa, cuando según la serie esta relación, si bien en la cosmovisión de la misma es algo que se tiene que dar, el proceso se realiza de manera mucho más natural. ¿Cambiarán también la forma en que los caballeros de bronce se conocen? Recordemos que en la serie, al principio, eran rivales. Con tanto cambio ya no se sabe qué esperar.

4. FALTA DE COHERENCIA CON EL UNIVERSO ORIGINAL

Muchos han criticado que Shun, el caballero de Andrómeda, sea una mujer. Pero esa no es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué tiene de malo que el personaje cambie? El verdadero problema es que la coherencia dentro de la mitología de la serie sea violada. Todos sabemos que las caballeros femeninas, según la cosmovisión de la serie, deben llevar máscara. Respetan eso con Marín, la maestra de Seiya, pero no con Andrómeda. ¿Qué pasa? El cambio no es problema. Lo que debería llamar la atención son las contradicciones y debemos estar atentos a cómo nos lo explicarán.