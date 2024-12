"Puede entretener, pero no trasmite la esencia del libro": Francisco Lombardi sobre 'Cien años de soledad', de Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reconocido cineasta Francisco Lombardi compartió su opinión sobre la esperada adaptación de Cien años de soledad, producida por Netflix. Aunque el proyecto ha generado gran expectativa por llevar a la pantalla la icónica obra de Gabriel García Márquez, Lombardi se mostró crítico respecto al resultado, señalando que, si bien puede entretener a un público masivo, carece de la esencia que caracteriza al realismo mágico del autor colombiano.

"Lo que quiere decir García Márquez es que el cine tiene una 'apariencia de realidad' que no deja espacio a la imaginación: vemos a José Arcadio y a Úrsula en la serie y tienen unos rostros específicos, 'reales', los de los actores que han encarnado en esta 'versión' de la novela, no hay espacio para imaginar nada respecto a su 'apariencia'... Igual ocurre con los lugares (Macondo, por ejemplo) y los paisajes 'físicos' de la serie: son los que vemos, no hay nada que imaginar allí. Y en general un universo único, simbólico, lleno de resonancias poéticas como el de Cien años de soledad no tiene equivalencia en el cine. Creo que a eso se refiere García Márquez", se lee en un post de Facebook compartido por Héctor Turco, periodista y crítico cinematográfico.

Para el director peruano, el desafío de capturar la riqueza y profundidad de la narrativa de García Márquez es un obstáculo que esta adaptación parece no haber superado del todo. "Hay novelas que son más 'adaptables' al cine, aquellas que narran situaciones más cercanas a la 'prosa' que a la 'poesía'. Un ejemplo claro es La ciudad y los perros, de Vargas Llosa... Al margen de la valoración de la adaptación cinematográfica, que puede gustar más o menos, su adaptación al cine no traiciona ni deja de transmitir la esencia de los personajes y la historia de a novela... y eso es porque la naturaleza de la novela de Vargas Llosa es 'adaptable' a la narración audiovisual".

La adaptación, que cuenta con el apoyo de la familia del autor, promete ser fiel al espíritu de la novela. Sin embargo, las palabras de Francisco Lombardi ponen en tela de juicio si el formato audiovisual puede realmente transmitir el universo mágico y complejo de Macondo, tal como lo imaginó García Márquez.

"En mi opinion personal, la serie de Netflix se aproxima de manera absolutamente epidérmica a la novela de Gabo. Se puede ver, tiene una estética muy cuidada (más cercana en mi opinión a una estética publicitaria de gran calidad), puede entretener, pero no trasmite la esencia profunda de Cien años de soledad, tan cercana a un universo de imaginación poética que no encuentra equivalencia en el lenguaje audiovisual. Es claro, una opinión personal", resaltó.

Su crítica resonó en la caja de comentarios de la publicación ya que muchos seguidores defendieron la serie de la plataforma mencionando que hay muchas obras que han sido llevadas a la pantalla chica y han dado buenos resultados. Además, aseguraron que es un logro ver una "obra considerada inadaptable" en streaming. Tras ello, Lombardi respondió: "Solo quise aclarar el sentido de lo que intentaba explicar García Márquez...nunca dije que el cine no podía ser "poético" -disculpando la simplificacion-". Así que los invitó a leer al famoso escritor y director italiano Pier Paolo Pasolini para entenderlo mejor: "Sobre el tema, revisar las reflexiones de 'Cine de prosa' y 'Cine de poesía', de Pasolini. Quizás se entienda el tema mejor".

Francisco Lombardi sobre las adaptaciones cinematográficas de obras literarias. Tomado del muro de Facebook de @turkovski_ pic.twitter.com/lbZrAVW36C — Lee Por Gusto (@LeePorGusto) December 15, 2024

Cien años de soledad debutó con un 100 % de aprobación en Rotten Tomatoes

La serie de Netflix Cien años de soledad ha sido aclamada como un logro sobresaliente, alcanzando un puntaje perfecto del 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. Este hito posiciona a la adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez como una de las producciones más exitosas y destacadas de la plataforma.

La serie logra capturar la esencia mágica y profundamente humana del universo de Macondo, transportando a los espectadores al corazón del realismo mágico. Además, ha sido elogiada por su fidelidad al texto original y la riqueza de su narrativa visual. Los críticos han resaltado la dirección artística, los efectos visuales y las interpretaciones de los actores, que dan vida a la icónica familia Buendía.

Con una recepción tan positiva, es evidente que esta adaptación seguirá generando conversación y atrayendo más público a explorar la magia de Macondo.

¿Quiénes son los actores y a qué personaje interpretan en Cien años de soledad?

El elenco encargado de darle vida a los emblemáticos personajes de la familia Buendía y los habitantes de Macondo, es en su vasta mayoría colombiano y está conformado por:

Antonio González (José Arcadio Buendía joven)

Diego Vásquez (José Arcadio Buendía adulto)

Susana Morales (Úrsula Iguarán joven)

Marleyda Soto (Úrsula Iguarán adulto)

Moreno Borja (Melquíades)

Claudio Cataño (Aureliano Buendía)

Viña Machado (Pilar Ternera)

Andrius Leonardo Soto (José Arcadio hijo joven)

Edgar Vittorino (José Arcadio hijo mayor)

Loren Sofía Paz (Amaranta Buendía mayor)

Akima (Rebeca Buendía)

Janer Villareal (Arcadio Buendía)

Ruggero Pasquarelli (Pietro Crespi)

Jairo Camargo (Apolinar Moscote)

Jacqueline Arenal (Leonor Moscote)

Ella Becerra (Petronila)

Cristal Aparicio (Remedios Moscote)

Rafael Zea (Alirio Noguera)

Salvador del Solar (General Moncada)

Álvaro García (Padre Nicanor)

Jerónimo Barón (Aureliano Buendía joven)

Podcast recomendado EN SIEMPRE EN CASA HABLAMOS CON CARLOS RIVAS Y RÓMULO FRANKLIN, PRODUCTORES DE LA CINTA ANIMADA "DALIA Y EL LIBRO ROJO" Y CONOCIMOS DETALLES DE LA PRODUCCIÓN DE ESTA AMBICIOSA PRODUCCIÓN PERUANA. Leer más Siempre en Casa | programa DALIA Y EL LIBRO ROJO, LA CINTA ANIMADA MÁS AMBICIOSA EN EL PERÚ