Salvador del Solar: "A diferencia de Pantaleón, con José Raquel Moncada he sentido una afinidad inmediata"

Netflix estrenó el miércoles 11 de diciembre la esperada adaptación de Cien años de soledad, una de las obras más importantes de la literatura hispanoamericana. La primera temporada de la serie, dirigida por Alex García López y Laura Mora, ha recibido críticas positivas, especialmente por la conexión que existe entre el lenguaje audiovisual y la esencia del clásico de Gabriel García Márquez.

En el elenco destaca la participación del actor peruano Salvador del Solar, quien interpreta al general José Raquel Moncada, un personaje clave en la trama de Macondo y en la vida del coronel Aureliano Buendía.

"Estamos en una guerra civil en la novela, con mucha polarización. En ese contexto, Moncada es una persona que ve más allá de las banderas y de las convicciones políticas, más allá de aquello que puede llevar a una persona, por sus convicciones, a tomar las armas", comenta a La República.

Salvador del Solar más cerca del general Moncada que de Pantaleón



Del Solar considera que dar vida al general Moncada representó todo un desafío actoral, tanto como haber interpretado al capitán Pantaleón en la segunda adaptación cinematográfica de la novela Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa, otro Nobel de Literatura.

"Cuando piensas en Cien años de soledad, piensas ¡Wow!, no puedo creer que pueda estar ahí. A diferencia de Pantaleón, en el caso de José Raquel Moncada, he sentido una afinidad inmediata, una cercanía. Y he sentido algo como, qué bonito poder interpretar a este personaje. Representa, siento yo, lo que yo también creo que le hace falta al mundo hoy", expresó.

Asimismo, resaltó la importancia de plataformas como Netflix para llevar a la pantalla los grandes clásicos de la literatura, que pese a sus diferencias en la forma de comunicación, pueden complementarse y actuar como aliadas.

"Necesitamos más de la gran literatura universal en nuestras pantallas también. Las pantallas no deben entenderse como si estuvieran compitiendo con la literatura. Yo creo que puede haber una complementariedad extraordinaria", explicó.

Salvador del Solar enfocado en su carrera actoral

Alejado de la vida política, el expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Martín Vizcarra, reiteró que su vocación seguirá siendo el arte. Como se recuerda, Vizcarra dispuso la disolución del Congreso de la República la noche del 29 de septiembre del 2019, al considerar que ese poder del Estado denegó fácticamente la cuestión de confianza presentada por el gabinete ministerial encabezado por Salvador del Solar.

"Yo no me imaginaba ni siquiera actuando en una película, pero no porque no lo deseara, sino que me parecía que era un sueño muy bien asentado en el terreno de lo fantasioso. Era como una aspiración. Me tardé mucho tiempo en definirme como alguien que quería ser actor. Estudié otra carrera completa antes de finalmente decidir aventarme con todo. Me atreví a seguir el camino de mi vocación. Una vocación es un llamado tan fuerte que no hay nada que pueda desalentarte o desanimarte", concluyó.

