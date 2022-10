La serie 'Contigo capitán' se estrenó este miércoles 5 de octubre en Netflix. | Fuente: Netflix

Por medio de sus redes sociales, Nico Ponce compartió un video donde contó 5 cosas que no sabías de 'Contigo capitán'. La serie se estrenó este miércoles 5 de octubre por Netflix y se verá al actor peruano dando vida a Paolo Guerrero, así como escenas que el mismo futbolista contó en entrevistas como que fue a hablar con todos los mozos del entonces hotel de concentración de la Selección.

El elenco está conformado por Rodrigo Palacios Pazos, Irene Eyzaguirre, Carlos Victoria, Emilram Cossío, Toño Vega, Hugo Salazar, Tatiana Espinoza y Carlos Solano, entre otros. El guion de la serie fue escrito por Diego Vega Vidal, Josefina Trotta y Javier Fuentes León y tiene a este último y Vega Vidal como directores.

Para saber más sobre la primera serie peruana de Netflix, conoce 5 cosas que no sabías de 'Contigo capitán'.

'Contigo capitán': 5 cosas que no sabías de la serie de Netflix

1. Se grabó en 4 países

- Suiza: En mayo del 2018, Paolo Guerrero viajó rumbo a Suiza para reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El delantero fue acompañado por el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ese año, Edwin Oviedo. La serie 'Contigo capitán' desarrollará una parte de la audiencia que se desarrolló en la sede de la FIFA en Zúrich donde Guerrero expuso los detalles de la sanción que le impidió al delantero disputar la Copa del Mundo, una sanción que consideró injusta y desproporcionada.

- Brasil: En el 2015, Paolo Guerrero llegó como nuevo jugador del Flamengo, con un contrato por tres temporadas. Tras dejar Corinthians en el 2012, se convirtió el preferido después de marcar el único gol con el que derrotaron a Chelsea en el mundial de Clubes.

- Argentina: En la serie 'Contigo capitán' se muestra su cercana relación con el exfutbolista argentino Juan Pablo 'Juampi' Sorín donde el mismo deportista tiene escenas especiales junto a Nico Ponce.

- Perú: Es donde más se desarrolla la producción peruana de Netflix y se mostrará los festejos de la selección cuando pasó al Mundial de Rusia 2018.

2. 'Juampi' Sorín en 'Contigo Capitán'

El recordado futbolista argentino Juan Pablo Sorín, conocido como 'Juampi' Sorín, aparece como él mismo en la serie 'Contigo capitán'. El exdeportista tiene varias escenas con Nico Ponce (Paolo Guerrero) debido a que ambos tuvieron una gran amistad y en la trama se verá reflejada.

La presencia de Sorín no es extraña ya que fue compañero de el 'Depredador' en el Hamburgo allá por el 2006. “Eres un súper compañero y solo tengo que decirte gracias por ser ese amigo que, a pesar de que no frecuentamos mucho, siempre está pendiente de mí. Siempre me escribes para saber cómo estoy o cómo ando. Eres una persona espectacular”, elogió Guerrero a Sorín anteriormente, en un programa especial de ESPN de 2021.

3. Punta de los dos hermanos en Río de Janeiro

'El morro Dois Irmãos' es una montaña turística en la que se puede apreciar la playa de Ipanema. Los protagonistas subieron a este lugar para grabar algunas escenas durante la estadía de Paolo Guerrero en Brasil. Como se recuerda, el futbolista ha estado en Corinthias, Flamego y ha vivido varios antes en el mencionado país por lo que Brasil forma parte importante en la historia del '9'.

4. El capítulo 2 es el más emotivo

Nico Ponce no dio detalles de lo que se verá en el capítulo 2 de 'Contigo capitán'. Este episodio se titula 'Benzoilecgonina' y Netflix puso la sinopsis así: "Paolo busca el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol, pero las cosas no salen como esperaba. Varios aspectos del resultado de su prueba apuntan a una contaminación cruzada".

5. La conferencia de prensa se hizo en el Estadio Nacional

Previo al estreno de 'Contigo capitán' en Netflix, la conferencia de prensa para dar a conocer la serie se dio en el Estadio Nacional. Nico Ponce y los demás protagonistas dieron detalles de sus personajes y cómo fue su desarrollo, además, de mostrarse orgullosos de formar parte de la primera serie peruana original de la plataforma.

