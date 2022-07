Con la serie "Control Z", la actriz mexicana Ana Valeria Becerril afianzó su vocación. | Fuente: EFE

Con la serie “Control Z”, la actriz mexicana Ana Valeria Becerril no solamente alcanzó la visibilidad que siempre persiguió, sino que consolidó de forma definitiva su vocación y ese es uno de los balances que hace ahora que dice adiós a su personaje Sofía por el término de la tercera y última temporada.

“Esto es lo que quiero durante toda la vida”, confesó la actriz de 25 años en una entrevista con Efe.

El proyecto que sigue la vida de un grupo de estudiantes que está siendo atacado por un hacker llegó a su fin tras dos años seguidos de transmisiones.

La decidida pero tímida y solitaria Sofía ha seguido a los responsables de los problemas que atañen a los integrantes del Colegio Nacional de forma valiente, pero para la última entrega que se estrena el 5 de julio por Netflix se ha transformado y mostrará una etapa nunca vista de ella, según adelantó su intérprete.

“Hemos estado viendo a Sofía como esta chava (joven) súper decidida que sabe lo que tiene que hacer, que lidia con problemas de depresión y de ansiedad, pero que es la que resuelve y es la heroína y por primera vez la vamos a ver perder y no dando el ancho en la situación y el problema tan grande en el que se metieron ella y todos sus amigos”, mencionó la actriz.

La importancia de la unión y la necesidad de pedir ayuda serán, desde su punto de vista, algunas de las enseñanzas de esta temporada de "Control Z", además del discurso de crítica hacia el bullying, la violencia o la discriminación que la producción apoyó desde el inicio.

“Creo que uno de los temas que se afianzan en esta temporada es hacer equipo, no aislarse cuando uno tiene un problema y así es como se resuelven”, contó Ana Valeria Becerril.

La despedida de "Control Z"

Ana Valeria Becerril recordó con cariño la forma en la que todos se despidieron de sus personajes de "Control Z", uno de los momentos más duros que se atraviesan en cada proyecto tan relevante, según narra.

“Todos nos organizamos para llevar a nuestros papás para que estuvieran en las últimas escenas y salieran ahí y fue bonito porque estábamos con nuestras familias al último cuando se dicen palabras y la gente da agradecimientos” confesó.

La actriz comenzó su carrera muy joven, a los 15 años ya se encontraba abriéndose un camino en la actuación y diez años más tarde se ha posicionado como una de las protagonistas más codiciadas de la pantalla como estrella juvenil.

“Quiero seguir aprovechando que me dan castings para adolescente, quiero seguir pensando que me veo chiquita, pero he crecido un montón, creo que todos pasamos por procesos medio raros en la pandemia y he crecido a pasos agigantados y me he vuelto muy adulta en poco tiempo”, reflexionó.

"Las Bravas F.C.", lo nuevo de Ana Valeria Becerril

El camino de Ana Valeria Becerril en esta carrera busca construirlo desde la autosatisfacción y, aunque sus proyectos han sido exitosos, no se siente presionada por el qué dirán.

“Intento no decir ahora tengo que estar a la altura de ‘Bravas’, ‘Muerte de verano’ y todas estas películas. Yo solita me bajo de mi nube, falta un montón que aprender y dentro de ese montón igual y haré cosas que a la gente no le gusten y que no peguen tanto o no tengan tanta visibilidad, pero me quiero relajar mucho en ese sentido porque si no podría ser un poco dura conmigo misma”, aseguró.

Su último proyecto “Las Bravas F.C” para la plataforma de HBO Max, fue el “ideal” de la actriz pues mezclaba sus dos grandes pasiones, el fútbol y la actuación.

“Cuando me enteré de que había un casting y que iba a haber un proyecto de fútbol femenil dije, ¿qué es lo que tengo que hacer, a quién le hablo?, y fue muy divertido hacer esta serie”, mencionó.

Con un par de proyectos en puerta de los que no puede hablar,Ana Valeria Becerril prometió buscar las opciones para regresar al teatro, donde comenzó su carrera y “no dar por sentado” ninguna oportunidad que se le presente.

(Con información de EFE)

