La tercera temporada de "Control Z" llega a Netflix el 6 de julio. | Fuente: Netflix

La tercera temporada de “Control Z” está más cerca que nunca y por ello, Netflix lanzó el tráiler oficial de lo que se verá en esta continuación. Como se recuerda, el fin de la segunda parte dejó con la boca abierta a todos los fanáticos luego de que la víctima sea la directora del Instituto que cayó de la terraza del centro educativo.

Con esta intriga abierta, también se verá el futuro de los estudiantes ya que todos son sospechosos de este terrible hecho. A pesar de que falta menos de un mes para saber qué pasara, la plataforma busca calmar la ansiedad de sus seguidores con este clip.

"Control Z" ha causado gran impacto entre los televidentes, ya que se había posicionado como una de las series más vistas en Netflix en su estreno en el 2020. Además, recibió comentarios positivos sobre los temas que se incluyen en la historia de los personajes, así como por las actuaciones del elenco.

La verdad sobre la muerte de Susana amenaza con salir, y todos están en riesgo. ¿Lograrán salvarse de esta? 😨👀 Prepárense, que la tercera temporada de Control Z llega el 6 de julio a Netflix. pic.twitter.com/2g9v1CIWA6 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 8, 2022

¿Cuándo se estrena 'Control Z' temporada 3 en Netflix?

La temporada 3 de 'Control Z' se estrenará el 6 de julio por Netflix.

Marco Zunino participó en 'Control Z'

El 22 de mayo de 2020 se estrenó la nueva serie original de Netflix 'Control Z' de la reconocida productora Lemon Films en la que el actor peruano Marco Zunino participa dándole vida al padre de Javier, uno de los protagonistas de la historia (Michael Ronda, actor muy popular por su rol en 'Soy Luna') con quien tiene una relación muy tirante pero se verá obligado a intervenir en la vida de su hijo tras las complicadas situaciones en las que se verá envuelto desde su ingreso a Colegio General.

La nueva serie de Netflix ha generado mucha expectativa en México, España y varios países de Latinoamérica; y viene siendo catalogada como la nueva 'Élite'.

Desde el 2019, Marco Zunino tomó la decisión de radicar en México donde se le abrieron grandes oportunidades como participar en 'Juntos, el corazón nunca se equivoca', el spin-off de 'Mi marido tiene más familia', en la versión mexicana de la exitosa obra de Broadway y ahora su debut en la popular plataforma streaming con el estreno mundial de 'Control Z'.

'Control Z' aborda temas como el bullying, la amistad, las nuevas tecnologías y la identidad de género. Además, tiene dentro del elenco protagónico a populares y jóvenes talentos como Xabiani Ponce de León, Ariana Saavedra, Lidia San José, Mauro Sánchez Navarro, Paulina Castro, Andres Baida, Ana Valeria Becerril, Macarena García, Michael Ronda, Yankel Stevan, entre otros.

