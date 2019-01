Netflix y Disney canceló "Daredevil" en noviembre del 2018, luego de tres exitosas temporadas. | Fuente: Netflix

Tres meses después de la inesperada cancelación de “Marvel’s Daredevil”, por parte de Netflix y Disney, su protagonista Charlie Cox decidió hacer sus primeras declaraciones respecto al final de la serie.

El actor que interpretó al Demonio de Hell’s Kitchen en la exitosa producción de Marvel TV para la plataforma de streaming, aseguró que esta noticia lo tomó por sorpresa, sobre todo porque ya se había planificado la cuarta temporada.

"Tuvieron una conversación preliminar conmigo sobre qué ocurría, quién estaría involucrado o cuál sería la historia. Me emocionó mucho y lo que oí fue apasionante. Así que tengo una vaga idea de lo que habría sido la serie", declaró Cox en entrevista con Inverse.





La adaptación de rivalidad entre Wilson Fisk y Matt Murdock, así como sus interpretaciones, ha sido aplaudida por la critica. | Fuente: Netflix

Él explicó que la nueva entrega tenía como intención de tener a Bullseye como el villano principal de su trama. “Tenía muchas ganas de que Wilson Bethel llegara a habitar el personaje de Bullseye”, explicó.

“La tercera temporada fue una especie de historia de origen para el personaje y cómo el agente Poindexter se convierte en él. Así que esperaba tener una temporada en la que él realmente personificara a Bullseye y cuál sería esa dinámica entre Bullseye y Daredevil”, agregó.

Aunque confiesa que está apenado por la cancelación, él aclara que no siente ningún tipo de rencor por este hecho. “Sé que no es personal o, ciertamente, no me parece personal”, dice Charlie Cox.

"Marvel's Daredevil" presentó a Bullseye como uno de los villanos de su tercera temporada | Fuente: Netflix | Fotógrafo: David Lee

“Obviamente, estoy muy triste por la cancelación y me sorprendió porque la tercera temporada fue bien recibida. Me imaginé que continuaríamos haciendo la serie”, acota el intérprete de Matt Murdock.

Además, se mostró agradecido por la reacción que tuvieron los fanáticos de la ficción, quienes realizan peticiones para que la serie vuelva a la televisión. “Es increíble que haya una petición. Si hay una posibilidad de que vuelva, esa petición no hará daño. Es un recordatorio de lo popular que es la serie”, finalizó.

Como se recuerda, en noviembre del 2018 se anunció la cancelación de “Marvel’s Daredevil”, seguidas de las de “Iron Fist” y “Luke Cage”. De momento, solo quedan la recientemente estrenada “The Punisher” y se espera el estreno de la tercera temporada de “Jessica Jones”.