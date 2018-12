"Daredevil", "Iron Fist" y "Luke Cage" no continuarán en Disney+ luego de su cancelación en Netflix

Marvel no tiene planes de continuar sus ficciones de TV. | Fuente: Netflix

Luego de las cancelaciones de “Iron Fist”, “Luke Cage” y la aclamada “Daredevil”, los fanáticos de las series de Marvel esperan su retorno en el nuevo servicio de streaming de Disney, Disney+, que se lanzará en el 2019.

Sin embargo, todo parece indicar que ninguna de estas series volverá para continuar las historias que dejaron en suspenso a sus seguidores. Así lo confirmó el crítico de Rolling Stone TV, Alan Sepinwall

“Los ejecutivos ya han dicho que no quieren estas series en el servicio de Disney”, escribió Sepinwall. “Incluso, si lo hicieran, la naturaleza de los contratos lo haría prácticamente imposible. Ya están preparados”, agregó.





"Debería aclarar que las series de Marvel para Disney+ están siendo producidas por ejecutivos de películas de Marvel, a quienes no les gusta o no se llevan bien con los ejecutivos de Marvel TV que hicieron “Daredevil” y las demás. Técnicamente, podrían hacer una serie de “Luke Cage” en unos años. Simplemente no quieren", tuiteó.

Según el crítico, la relación entre Netflix y Disney es “unilateral” y admitió que Disney podría recuperar a estos personajes algún día, pero solo en una dirección creativa similar a la que ocurrió con Spider-Man y Sony.

Los contundentes comentarios de Sepinwall parecen indicar que Disney+, en cambio, centrará toda su atención en las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, que los estudios están creando desde cero, como la ficción protagonizada por Loki, Bruja Escarlata y Falcon y el Soldado de Invierno.