David Harbour participa en "Stranger Things" desde la primera temporada, como Jim Hopper.

Tras el estreno de los capítulos finales de la cuarta temporada de “Stranger Things”, ha quedado una pregunta en el aire: ¿cuándo se estrena la quinta y última temporada? En una reciente entrevista con GQ, David Harbour, actor que interpreta al jefe de policía Jim Hopper, dio sus pronósticos para el estreno de la serie.

[Esta nota tiene SPOILERS de la cuarta temporada de “Stranger Things”]

El estadounidense de 47 años señaló que los hermanos Duffer, creadores de la serie, se encuentran escribiendo el guion, por lo que comenzarían a grabar en el 2023: “Creo que [filmaremos] el próximo año. Están terminando de escribirlo este año y necesitan prepararse y esas cosas, así que espero que sea este año… Pero creo que ese es el plan. Así que probablemente saldría a mediados de 2024, según nuestro historial”.

¿Habrá spin-off de “Stranger Things”?

A ser preguntado si habrá algún spin-off de “Stranger Things”, David Harbour comentó que eso recién se sabrá a los seis meses, aproximadamente, de acaba la serie. Asimismo, señaló que le gustaría ver a algún otro actor interpretar a Jim Hopper, ya sea más joven o veterano.

“En este punto, creo que Hopper es un personaje que puede existir independientemente de mí. Si quieren retroceder en el tiempo, avanzar en el tiempo... Me encantaría ver a otro actor interpretar a Hopper y ver qué puede aportar", comentó David Harbour, que tiene un candidato para Hopper joven: Jacob Elordi, de “Euphoria”.

Joyce Byers y la espada de Conan el Bárbaro

Algo que nos regaló la cuarta temporada de “Stranger Things” fue el beso entre Jim Hopper y Joyce Byers (Winona Ryder), un fan service, como se dice a aquellos deseos que los creadores de una producción cumplen ante la insistencia de los seguidores. Aunque lo de ellos dos se caía de maduro, desde el momento en que ella fue a su rescate.

“Siempre es algo de lo que Winona y yo hemos hablado: discutiendo en el set sobre cuál era su relación en la escuela secundaria y, ya sabes, quiénes son el uno para el otro… Siempre hubo una tensión entre ¿debería consumarse esto o deberían ser solo amigos? Y creo que es un poco de fan service”, comentó David Harbour, para quien este desenlace era inevitable.

Asimismo, contó que la espada con la que Jim Hopper destruyó a un demogorgon fue nada menos que la misma que Arnold Schwarzenegger usó en la grabación de “Conan el Bárbaro”. "Era demasiado pesada, y fue un tremendo honor para empuñarla", escribió en su cuenta de Instagram

