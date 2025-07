'El juego del calamar 3' rompe récords y se convierte en la serie de Netflix más vista tras su estreno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por segunda semana consecutiva, la tercera temporada de El juego del calamar continúa superando expectativas y rompiendo récords en Netflix. La serie ya acumula 265 millones de visualizaciones en sus dos primeras semanas y esta cifra supera a cualquier otra producción de la plataforma —en cualquier idioma— en 14 días.

Además, la temporada ha escalado hasta el tercer puesto histórico entre las series más vistas en lengua no inglesa, solo detrás de sus propias temporadas anteriores.

A nivel global, al incluir también las series en inglés, El juego del calamar 3 se mantiene firme en el séptimo lugar del ranking general, superada solo por producciones como Wednesday (252,1 millones), Adolescentes (142 millones), Dahmer: Monstruo (115 millones) y Bridgerton (113 millones). Cabe destacar que todas estas series alcanzaron sus cifras en 91 días, mientras que la producción surcoreana aún cuenta con 81 días restantes para seguir subiendo en la lista.

Durante la semana del 30 de junio al 6 de julio, la serie acumuló 46,3 millones de visualizaciones, posicionándose como el contenido más visto en toda la plataforma. Sus temporadas anteriores también regresaron al ranking: la segunda temporada ocupó el segundo lugar con 4,9 millones y la primera el tercero con 3,8 millones de visualizaciones.

Netflix actualiza cada semana sus rankings globales de los contenidos más populares, y por ahora, El juego del calamar 3 sigue imparable.

¿De qué trata la tercera temporada de 'El juego del calamar'?

La serie sigue nuevamente a Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), un padre endeudado que, junto a otros 455 participantes, acepta competir en una serie de juegos infantiles con giros peligrosos que son observados por una secta secretada dirigida por Hwang In-ho (Lee Byung-Hun), 'El Líder'.

"Seong Gi-hun persiste en su objetivo de poner fin al juego, mientras que el Líder continúa con su siguiente movimiento y las decisiones de los jugadores supervivientes traerán consecuencias más graves con cada ronda. ¿Podemos tener esperanzas de humanidad en la más cruel de las realidades? Los fans de todo el mundo cuentan los días para que se revele la respuesta final", se lee en la sinopsis oficial.

Myung-gi and Gi-hun, two sides of the same choice. pic.twitter.com/Z1VjvkhyKU — Squid Game (@squidgame) July 9, 2025

¿Habrá una versión estadounidense de 'El juego del calamar'?

Diversos fanáticos —y críticos— consideraron que la aparición de Cate Blanchett al final de la tercera temporada podría significar el enlace necesario para unir la serie surcoreana a una posible versión estadounidense de El juego del calamar. No obstante, el director Hwang Dong-hyuk afirma no saber nada oficial al respecto, aunque tampoco descartó que pueda existir la posibilidad.

“Sinceramente, Netflix no me ha dicho nada oficialmente al respecto. Solo lo he leído en artículos”, empezó diciendo Hwang para luego declararse fan de David Fincher.

“Siempre he sido un gran fan del trabajo de David Fincher, de Seven, y me encantan sus películas. Así que, si creara una versión estadounidense de El juego del calamar, creo que sería muy interesante. Sin duda, la vería inmediatamente después de su estreno, si llegara a suceder”, sostuvo el director.

En ese sentido, también descartó que haya tenido la intención de crear una especie de puente de El juego del calamar con el mundo de Hollywood al incluir a Cate Blanchett para la escena final.