Creador de 'El juego del calamar' explica escena final con Cate Blanchett y responde sobre posible versión estadounidense

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juego del calamar ha mostrado una sorpresa en su tercera temporada: la inesperada aparición de Cate Blanchett (El señor de los anillos, El curioso caso de Benjamin Button) en un cameo inédito en el capítulo final de la serie surcoreana donde la actriz australiana interpreta a una reclutadora en Estados Unidos avivando otra vez una posible versión estadounidense de la franquicia a cargo de David Fincher.

Ahora, el director y creador Hwang Dong-hyuk se pronuncia para explicar su decisión de reclutar a la famosa actriz hollywoodense y si dicha aparición significa, o no, un puente para una versión estadounidense de El juego del calamar, que estrenó su tercera temporada el último viernes.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el también guionista de 54 años reveló que su decisión de que sea una mujer la que aparezca como reclutadora significaría “un buen contraste, además de un elemento poderoso e impactante”, por lo que eligió a Blanchet para la escena con El Líder (Lee Byung-hun).

“Es una escena muy corta. Solo hay una línea, así que necesitábamos a alguien con esa presencia y carisma para dominar por completo la pantalla en ese instante. Y eso, naturalmente, me llevó a Cate Blanchett. Siempre he sido fan suya. Es alguien que puede captar tu atención al instante con una sola mirada. Así fue como la elegimos”, manifestó.

El director Hwang Dong-hyuk habló del posible spin-off estadounidense de El juego del calamar. | Fuente: Instagram (squidgamenetflix)

¿Habrá una versión estadounidense de El juego del calamar?

Diversos fanáticos —y críticos— consideraron que la aparición de Cate Blanchett podría significar el enlace necesario para unir la serie surcoreana a una posible versión estadounidense de El juego del calamar. No obstante, Hwang Dong-hyuk afirma no saber nada oficial al respecto, aunque tampoco descartó que pueda existir la posibilidad.

“Sinceramente, Netflix no me ha dicho nada oficialmente al respecto. Solo lo he leído en artículos”, empezó diciendo Hwang para luego declararse fan de David Fincher.

“Siempre he sido un gran fan del trabajo de David Fincher, de Seven, y me encantan sus películas. Así que, si creara una versión estadounidense de El juego del calamar, creo que sería muy interesante. Sin duda, la vería inmediatamente después de su estreno, si llegara a suceder”, sostuvo el director.

En ese sentido, también descartó que haya tenido la intención de crear una especie de puente de El juego del calamar con el mundo de Hollywood al incluir a Cate Blanchett para la escena final.

“Esta historia comenzó con mi deseo de abordar temas como la competencia ilimitada y el sistema creado en el capitalismo tardío, quise dejarla con una nota que resaltara que estos sistemas, incluso si uno cae, no es fácil desmantelarlo por completo; siempre se repetirá. Por eso quise terminarla con un reclutador estadounidense. Escribí esa escena buscando un final impactante para la serie, no para abrir espacio para nada más”, explicó.

Lee Jung-jae es el protagonista de las tres temporadas de la serie El juego del calamar. | Fuente: Netflix

¿Cuándo se estrenó la tercera temporada de El juego del calamar?

La tercera —y última— temporada de El juego del calamar se estrenó en Netflix el 27 de junio de 2025 llegando a Estados Unidos y Latinoamérica con seis episodios finales.

¿De qué trata la tercera temporada de El juego del calamar?

La serie sigue nuevamente a Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), un padre endeudado que, junto a otros 455 participantes, acepta competir en una serie de juegos infantiles con giros peligrosos que son observados por una secta secretada dirigida por Hwang In-ho (Lee Byung-Hun), 'El Líder'.

"Seong Gi-hun persiste en su objetivo de poner fin al juego, mientras que el Líder continúa con su siguiente movimiento y las decisiones de los jugadores supervivientes traerán consecuencias más graves con cada ronda. ¿Podemos tener esperanzas de humanidad en la más cruel de las realidades? Los fans de todo el mundo cuentan los días para que se revele la respuesta final", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en el reparto de El juego del calamar?

Lee Jung-jae como Seong Gi-hun (jugador 456).

como Seong Gi-hun (jugador 456). Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho.

como Hwang Jun-ho. Lee Byung-hun como Hwang In-ho, el Líder.

como Hwang In-ho, el Líder. Yim Si-wan como Myung-gi (jugador 333).

como Myung-gi (jugador 333). Gong Yoo como el reclutador de jugadores.

como el reclutador de jugadores. Im Si-wan como Lee Myung-gi.

como Lee Myung-gi. Kang Ha-neul como Dae-ho (jugador 388).

como Dae-ho (jugador 388). Park Sung-hoon como Cho Hyun-ju (jugador 120).

como Cho Hyun-ju (jugador 120). Yang Dong-geun como Park Yong-sik (jugador 007).

como Park Yong-sik (jugador 007). Jo Yu-ri como Kim Jun-hee (jugador 222).

como Kim Jun-hee (jugador 222). Kang Ae-shim como Jang Geum-ja (jugador 149).

como Jang Geum-ja (jugador 149). Park Gyu-young como Kang No-eul.

La serie también incluye a: Park Hee-soon, Chae Kook-hee, Lee David, Oh Dal-su, Roh Jae-won, Jeon Seok-ho y Song Young-chang.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis