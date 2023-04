‘La diplomática’: ¿De qué trata, cuándo se estrena y quiénes conforman el reparto de la serie de Netflix? | Fuente: Netflix

El catálogo de Netflix se actualiza cada cierto tiempo y este mes de abril está recargado de nuevos estrenos. Luego de su gran éxito con House Of Cards, el gigante del streaming vuelve a apostar por un drama político: La diplomática.

Este thriller es creado por Debora Cahn, quien ya ha tenido trabajos notables como las dos últimas temporadas de Homeland y El ala oeste de la Casa Blanca. Además, será protagonizada por la reconocida actriz Keri Russell.A continuación, te contamos la trama, quienes conforman el reparto y otros detalles de la serie.

¿De qué trata ‘La diplomática’?

La protagonista es Kate Wyler, una diplomática que consigue un cargo alto perfil, pero que en el fondo piensa que no es la indicada para el puesto. Sin embargo, cuando está a punto de viajar a Afganistán, es reclutada por el gobierno de los Estados Unidos en medio de la crisis internacional para servir como embajadora en el Reino Unido.

Kate tendrá que forjar alianzas estratégicas en Londres y adecuarse a su nuevo cargo, para evitar que una nueva guerra se desate en el continente. Además, tendrá que lidiar con problemas personales como su crisis matrimonial con el famoso político Hal Wyler.

¿Quiénes integran el reparto de ‘La diplomática’?

Keri Russell

La actriz estadounidense de 47 años que se hizo conocida por sus papeles en Felicity y The Americans, interpretará a la protagonista Kate Wyler.

Rufus Sewell

El actor británico encarnará a Hal Wyler, otro famoso diplomático y el esposo de Kate. Sewell ha participado en las series de streaming The Man in the High Castle y Kaleidoscope.

David Gyasi

El actor inglés de 43 años es reconocido por su papel de Autua Moriori en Cloud Atlas. Además, perteneció al cast principal de las series Carnival Row y Containment.

Ali Ahn

La actriz de origen asiático también será parte del reparto. En el pasado, tuvo papeles pequeños en series como The Diplotmat y la serie de Netflix Raising Dion.

Rory Kinnear

El actor británico es conocido por su participación en diferentes películas de la franquicia de James Bond con el papel de Bill Tanner.

¿Cuántos episodios tendrá ‘La diplomática’?

Según se informó, la producción tendrá ocho episodios de casi una hora cada uno aproximadamente.

¿Cuándo se estrena ‘La diplomática’ en Netflix?

El drama político, creado por Debora Cahn, llegará el próximo 20 de abril de 2023 a Netflix.



