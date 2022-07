Gaten Matarazzo habló con Jimmy Fallon sobre el final de la cuarta temporada de "Stranger Things". | Fuente: EFE | Fotógrafo: David Swanson

Los dos capítulos finales de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenan este primero de julio. Y para ir calentando motores, Gaten Matarazzo, uno de los actores del elenco original de la serie de Netflix, se presentó en “The Tonight Show”, el programa de entrevistas dirigido por Jimmy Fallon.

A pesar de la insistencia del conductor para obtener algún dato sobre lo que se viene, el actor de 19 años, que interpreta a Dustin, mantuvo la mayor reserva posible, aunque sí reveló algunos datos, y compartió una experiencia con “Vecna”, el monstruo que vienen enfrentando en esta temporada.

¿Cuánto durarán los capítulos finales de “Stranger Things”?

En un momento de la entrevista Jimmy Fallon dijo que, si bien solo restan dos episodios para terminar la cuarta temporada de "Stranger Things", estos tendrán una extensión mayor que cualquier otro.

Gaten Matarazzo lo ayudó a aclarar este punto, al señalar que el episodio ocho tendrá, probablemente, una hora y media. “Pero el episodio nueve se acerca a las dos horas y media, es una película”.

Es más, dijo que prácticamente los nueve capítulos que componen la cuarta temporada son películas, por su duración, y que formar parte de ellos ha sido un gran aprendizaje para él.

La anécdota de Gaten Matarazzo con Vecna

Durante la entrevista, Jimmy Fallon le comentó a Gaten Matarazzo que, durante una conversación con Sadie Sink, actriz del elenco de “Stranger Things”, él quiso saber si le dio miedo interactuar con “Vecna”, la nueva amenaza de la serie, a lo que ella respondió que no, porque la primera vez que lo vio en el set de grabación fue comiendo un sándwich.

Entonces, el conductor quiso saber si Gaten tuvo alguna experiencia similar con Vecna, y el joven actor dijo que solo vio una vez a Jamie Campbell Bower, el actor que hace del villano, durante las grabaciones, pero que su experiencia fue muy similar a la de Sadie.

“Vi a Vecna sentado allí, lo miré y dije: 'Hola, es genial verte'. No lo había visto desde la lectura en mesa, y él estaba como [Gaten hace un gesto de indifrencia] ‘Sí, ¿cómo estás? Es bueno verte', en una silla de jardín, con los pies en alto, y toda la mitad [superior] con el equipo de Vecna. Fue inquietante y simplemente loco”, contó Gaten Matarazzo.

