Georgina Rodríguez estrenará la segunda temporada de su 'reality' este 24 de marzo. | Fuente: Netflix

La socialité Georgina Rodríguez estrenará esta semana la segunda temporada de su programa 'Soy Georgina', que estará disponible en Netflix a partir del viernes 24 de marzo. Uno de los mayores ganchos de la serie son las celebridades que aparecerán en esta nueva entrega.

Así, según los avances que ha venido lanzando el gigante del streaming, son varios los artistas que podrán verse en el reality de la esposa de Cristiano Ronaldo. Desde estrellas como la española Rosalía hasta el colombiano Sebastián Yatra, los cameos no se harán extrañar.

Precisamente, como se aprecia en imágenes, la cantante de 'Motomami' le dice a Georgina Rodríguez: "Veo tu reality, me encanta". Se lo dice durante un encuentro que al parecer ocurre tras las bambalinas de un concierto. En otro evento, la argentina Nathy Peluso también aparece.

Christina Aguilera, Camilo, entre otros

Otra celebridad que aparece en 'Soy Georgina 2' es la cantante pop Christian Aguilera, quien recibió de las manos de Georgina Rodríguez el gramófono a mejor álbum pop vocal tradicional en los Latin Grammy 2022. Aquella vez, la modelo española tuvo oportunidad de tener contacto con la intérprete de 'Pero me acuerdo de ti'.

Similar interacción tuvo con el cantante colombiano Camilo en la alfombra roja de la misma gala musical. Y en otro evento que reunió a muchas figuras del espectáculo, Rodríguez coincidió con la supermodelo Bella Hadid, junto a quien posó para los flashes, como se ve en el tráiler del programa.

Así como tuvo ocasión de intercambiar palabras con Rosalía, en la misma reunión Georgina Rodríguez pudo conocer también a Rauw Alejandro, el puertorriqueño que es pareja de la cantante.

'Soy Georgina': ¿Qué más se verá en la temporada 2?

Esperada temporada. La segunda parte de 'Soy Georgina', serie de Netflix que protagoniza la empresaria y pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, está a pocos días de estrenarse. Los nuevos capítulos seguirán a Georgina Rodríguez en lo que fue su “mejor y peor momento” de su vida.

“Hay más de 40 millones de personas que me siguen, pero nadie sabe realmente lo que siento. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. La vida es dura, la vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante, ser fuerte. Cris me animó muchísimo a seguir adelante con mis compromisos. Ahora mismo mi prioridad es mi familia, son mis hijos”, se le escucha decir en el clip.





