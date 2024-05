'Gracias, ¿el siguiente?', nueva serie turca de Netflix muestra el confuso mundo de las citas para superar una ruptura

Con talento para la comedia, el drama, el suspenso y el romance, la actriz Serenay Sarıkaya protagoniza la nueva serie turca de Netflix titulada Gracias, ¿el siguiente?, o por su nombre en inglés Thank You, Next. Ahora, la artista ha emergido como la nueva estrella de la plataforma con una trama que explora rupturas dolorosas y segundas oportunidades.

Dirigida por Bertan Başaran y escrita por Ece Yörenç (conocida por su trabajo en Pasión Prohibida y Medcezir -donde Serenay también trabajó-), cuenta con 8 episodios de 40 minutos cada uno.

Sinopsis de Gracias, ¿el siguiente?

"La exitosa abogada Leyla Taylan se lanza de nuevo al mundo de las citas años después para escapar del dolor de su primer amor, que terminó en traición. Con la ayuda de sus amigos y del apuesto chef Şeyyaz, supera el dolor de la separación y se convierte en el representante de la famosa tercera esposa Tuba Tepelioğlu en un caso considerado ‘el caso de divorcio del año’", reza la sinopsis de Netflix.

"Debe enfrentar a Cem Murathan, un coleccionista que arruina relaciones y que se casó y se divorció de tres mujeres en 15 años. Leyla defenderá apasionadamente a su cliente contra este hombre ‘narcisista’ que es ‘a la vez culpable y poderoso’. Sin embargo, con ese fuego, todo a su alrededor se convierte en polvo y humo”, continúa.

¿Quién es quién en Gracias, ¿el siguiente??

Serenay Sarikaya como Leyla

Metin Akdülger como Ömer

Hakan Kurta como Cem

Boran Kuzum como Feyyaz

Ahmet Rfat ungar como Sarp

Meriç Aral como Funda

Bade çil como Tuba

Esra Rusan como Esra

Efe Tunçer como Murat

Actores de Medcezir en Gracias, ¿el siguiente?

Serenay y Metin son reconocidos actores turcos y han trabajado en diferentes proyectos, uno de ellos es Medcezir, una de las novelas más famosas de Tuquía, que trata de un joven llamado Yaman (Çağatay Ulusoy, expareja de Sarikaya en la vida real), un joven adolescente de bajo recursos, pero muy trabajador; sin embargo, un día es encarcelado por culpa del robo que hizo su hermano. Ahí encontrará el amor en Mira Beylice, una joven que proviene de una familia acomodada, pero que está en una relación con Orkun, un millonario.

Serenay Sarikaya como Mira Beylice

Cuando inicia la historia, Mira tiene una relación con su novio Orkun, con quien además se encuentra comprometida. Sin embargo, Yaman llega para poner en duda su relación con Orkun. Es amante de las fiestas y no se cree superior a nadie por tener una buena posición económica.

Metin Akdülger como Orkun

Es el novio de Mira, pero cuando llega Yaman tendrá que luchar por el amor de la chica. Su personalidad se caracteriza por su egocentrismo, egoísmo, además, es mujeriego. Es el antagonista de la serie, que hará lo imposible para que la pareja conformada por Yaman y Mira no lleguen a estar juntos.

Meriç Aral como Hale

Hale siempre estuvo enamorada de Orkun, y cuando él termina su relación con Mira, por fin están juntos. Sin embargo, él ya había engalado a la joven con Hale antes de que pusieran fin a su romance. Siendo compañeras en la universidad, hace de todo para hacerle la vida imposible a Mira, mas aún cuando se entera que Orkun sigue enamorado de Mira.

Los actores de "Gracias, ¿el siguiente?" posan en el evento oficial previo al estreno de la serie en Netflix.Fuente: Netflix

