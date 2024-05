Steve Buscemi, estrella de 'Los Soprano' y 'Fargo', recibe un puñetazo mientras caminaba por Nueva York

Progamer

¿The Last of Us: Part III o permitir a Xbox comprar Activision Blizzard?

Nuevo episodio de Progamer. Reseñas de Call of Duty: Modern Warfare II y Pokémon Scarlett & Violet. Además, hablamos sobre la demanda a Fortnite por adicción, las nuevas trabas en la compra de Activision Blizzard, la posible tercera entrega de The Last of Us y la serie de God of War para Prime Video. Episodio cargado.