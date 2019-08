He-Man llegará las pantallas de Netflix. | Fuente: Instagram

“He-Man”, el personaje de ficción que se caracteriza por tener una fuerza sobrehumana y forma parte del universo Masters of the Universe, regresará desde los 80 a las pantallas de Netflix, de la mano del cineasta Kevin Smith.

El guionista estadounidense será el director ejecutivo y showrunner de la nueva serie animada, que llevará el título de “Masters of the Universe: Revelation” y se centrará en algunas de las tramas de la serie que no fueron resueltas en los 80.

Esta nueva producción —que seguramente llenará de nostalgia a los fanáticos de las figuras de acción— ha sido descrita como “una historia totalmente original, ambientada en el mundo épico de la franquicia global de juguetes de más de 35 años de Mattel, "He-Man”.

Por su parte, Kevin Smith ha agradecido a Mattel TV y Netflix por confiar en él para plasmar este enorme universo. “¡En Revelation, retomamos justo donde lo dejó la serie clásica para contar una historia épica de lo que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor! ¡Esta es la historia de Masters of the Universe que siempre quisiste ver de niño!”, aseguró y reveló que trabajará junto a Eric Carrasco, Tim Sheridan, Diya Mishra y Marc Bernadin en el guion de la nueva serie de Netflix que aún no cuenta con una fecha oficial de estreno.

"Masters of the Universe: Revelation" en Netflix, afiche oficial. | Fuente: Netflix

LA VOZ DE HE-MAN

De acuerdo con Variety, el actor famoso por protagonizar películas para adolescentes como “A todos los chicos de los que me enamoré”, Noah Centineo será el elegido para encabezar el reparto de esta nueva adaptación.

Según este medio, los ejecutivos de Sony estarían muy interesados en trabajar con el actor de 23 años, después de su trabajo en la nueva versión de “Los Ángeles de Charlie”.