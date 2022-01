Netflix confirmó el elenco de 'La casa de papel' en su versión coreana. Conoce quién será 'El Profesor', 'Berlín' y todos los personajes. | Fuente: Netflix

Por medio de sus redes sociales, Netflix confirmó el elenco de "La casa de papel" en su versión coreana que se llamara "Money Heist". En ese sentido, Tokio, Berlín, el Profesor y el resto del equipo seguirán rompiendo fronteras porque pronto se estrenará este remake.

La serie estará dirigida por Kim Hong Seon, quien estuvo detrás de otros títulos como “The Guest”, “Voice” y “Black”. Por otro lado, el guion estará a cargo de Ryu Yong Jae.

Elenco de "La casa de papel" versión coreana

1. Yoo Ji-Tae como 'El Profesor'

Yoo Ji-Tae es un actor y director surcoreano que protagonizó muchas películas exitosas que le trajeron elogios de la crítica y muchos premios de actuación. Algunos de sus créditos recientes incluyen las películas "Split" (2016) y "The Swindlers" (2017), así como los dramas televisivos "Healer" (2014-2015) y "The Good Wife" (2016).

Yoo Ji-Tae le dará vida a 'El Profesor' en el remake de "La casa de papel" en su versión coreana. | Fuente: Composición

2. Park Hae-Soo como 'Berlín'

Park Hae Soo es un actor de Corea del Sur reconocido en latinoamérica por su papel como Sang-woo en "El juego del calamar". Inicialmente comenzó su carrera en el teatro en 2007. Sin embargo, hizo su debut como actor en 2012 y ha aparecido en varios dramas de televisión y películas, incluyendo “Quantum Physics” (2019).

Park Hae-Soo será 'Berlín' en la versión coreana de "La casa de papel". | Fuente: Composición

3. Jun Jong-Seo como 'Tokio'

También conocida como Rachel Jun, Jun Jong-Seo es conocida por su papel de Hae-mi en el thriller surcoreano 'Burning' (2018). Ganó el premio a la Mejor Actriz en los 57th Baeksang Arts Awards por su actuación en el thriller 'The Call' (2020).

Jun Jong-Seo será 'Tokio' en la versión coreana de "La casa de papel". | Fuente: Composición

4. Jang Yoon-Ju como 'Nairobi'

Aparte de ser actriz, Jang Yoon-Ju es una modelo, cantautora y actriz surcoreana. Con 17 años comenzó a modelos y ya tiene más de dos décadas como modelo de pasarela. Además fue presentadora de 'Next Top Model' de Corea y ganó el premio a Mejor DJ de radio en los KBS Entertainment Awards 2013.

Jang Yoon-Ju será 'Nairobi' en la versión coreana en "La casa de papel". | Fuente: Composición

5. Lee Hyun-Woo como 'Río'

Lee Huyn-Woo es un actor y cantante de Corea del Sur de 28 años. Comenzó su carrera como actor infantil cuando tenía nueve y luego apareció en las series de televisión The Return of Iljimae (2009) y Queen Seondeok (2009).

Lee Hyun-Woo será 'Río' en la versión coreana de "La casa de papel". | Fuente: Composición

6. Kim Ji-Hun como 'Denver'

El actor de 41 años tiene gran reconocimiento por sus comedias románticas en televisión como 'The Golden Age of Daughters-in-Law' (2007), 'Love Marriage' (también conocida como Matchmaker's Lover , 2008), Stars Falling from the Sky (también conocida como Wish Upon a Star).

Kim Ji-Hun será 'Denver' en la versión coreana de "La casa de papel". | Fuente: Composición

7. Lee Won-Jong como 'Moscú'

Lee Won-Jong hizo su debut como actor en el drama televisivo de 2001 "School of Love". Desde entonces, ha aparecido en muchas películas populares y dramas televisivos, incluido "Secret Door" (2014), "The Girl Who Sees Smells" (2015), "Hidden Identity" (2015), "Remember" (2015-2016). y “Adiós Sr. Black” (2016).

Lee Won-Jong será 'Moscú' en la versión coreana de "La casa de papel". | Fuente: Composición

8. Lee Kyu-Ho como 'Oslo'

Lee Kyu-Ho hizo su debut como actor en la serie dramática de 2002 "Beautiful Days" cuando aún era un adolescente, y luego apareció en otros dos títulos de drama antes de la final de su adolescencia. Luego se tomó un descanso de la actuación antes de regresar en la adaptación surcoreana de 2012 del clásico manga “Holy Land”. Sus créditos cinematográficos incluyen el lanzamiento de 2019 "Long Live the King" y "Tazza: One-eyed Jack" (2019).

Lee Kyu-Ho será 'Oslo' en la versión coreana de "La casa de papel". | Fuente: Composición





