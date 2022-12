‘La monja guerrera’ cuenta la historia de una joven huérfana, Ava (Alba Baptista), que despierta de la muerte con una nueva oportunidad de vida. | Fuente: Netflix

La serie ‘La monja guerrera’ ha sido cancelada por Netflix tras el estreno de su segunda temporada. Esta decisión fue tomada por la plataforma un mes antes de que la parte 2 llegue al servicio de streaming.

La actriz y pareja de Chris Evans, Alba Baptista, se despide de su protagónico luego de haber llegado al Top 10 de las más vistas de Netflix. No obstante, el costo de la producción fue el principal motivo de que ya no vaya más.

Esta noticia no ha pasado desapercibida por los fanáticos de ‘La monja guerrera’ ni por el creador de la serie Simon Barry, quien compartió sus sentimientos en Twitter:

"Me acabo de enterar de que Netflix no renovará a ‘La monja guerrera’. Mi más sincero agradecimiento a todos los fans que han trabajado tan duro para dar a conocer esta serie, y por el amor que me han mostrado a mí, al elenco y a todo el equipo de producción. Fue un privilegio formar parte de esto", señaló.

‘La monja guerrera’ cuenta la historia de una joven huérfana, Ava, que despierta de la muerte con una nueva oportunidad de vida. En su espalda tiene incrustado un Halo que le ha hecho formar parte de una antigua orden de monjas que luchan contra los demonios. Está inspirado en novelas manga y la serie se grabó en muchos lugares de España, como Málaga, Marbella, Ronda, Sevilla, Córdoba, Madrid y Castilla-La Mancha, entre otros.

Alba Baptista y su relación con Chris Evans

El actor Chris Evans se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de que se hicieran virales unas fotos del artista junto a la actriz Alba Baptista tomados en la mano paseando por Nueva York.

De acuerdo con la revista People, la pareja lleva saliendo hace más de un año en secreto. "van muy en serio. Están enamorados y Chris nunca había sido tan feliz. Su familia y amigos la adoran", comentó una fuente para el medio.

Hasta el momento, Chris Evans, de 41 años, ni la actriz portuguesa Alba Baptista, de 25, han confirmado o negado esta noticia, tampoco se han pronunciado sobre ello. Cabe resaltar que el popular ‘Capitán América’ confesó que sueña con formar una familia.

"Es algo que por supuesto quiero: esposa, hijos, formar una familia... Cuando lees sobre grandes artistas, para la mayoría -ya fueran actores, pintores o escritores- no era el trabajo que habían hecho su mayor orgullo, sino sus relaciones, las familias que crearon, el amor que encontraron y compartieron. Así que a mis 41 ya lo voy notando en mi interior", confesó a People.

