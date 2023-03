"La primera vez" es una serie colombiana de drama, suspenso y romance ambientada en el año 76. | Fuente: Netflix

Netflix lanzó el pasado 15 de febrero la serie colombiana La Primera Vez, que está ambientada en los años setenta y cuenta la historia de Camilo Granados (Emmanuel Restrepo), un joven que, junto con sus amigos del colegio, quedan rendidos ante la llegada de Eva Samper (Francisca Estévez), la primera mujer en el colegio distrital José María Root.

Desde ese momento, la vida de esos estudiantes cambió por completo ya que era la primera amiga que tenía y formaron una gran amistad. Además, ella les hizo ver la vida de otra manera a través de los libros.

A la semana de su estreno, se posicionó como la más vista de Netflix y, gracias a su éxito, la plataforma anunció que tendrá una segunda temporada. Como se recuerda, en el último capítulo, quedó en stand by la vida amorosa de Camilo, el destino de Eva y más preguntas por responder.

“Qué felicidad saber que los fans hayan amado esta serie tanto como nosotros (…) Nos emociona anunciarles que podrán seguir disfrutando de esta historia, que nos permitió viajar en el tiempo a la Bogotá de los 70 y seguir conociendo más de esos personajes que nos recordaron que después de ‘La primera vez’ todo cambió”, comentó la directora de contenidos del streaming, Carolina Leconte

La serie está protagonizada por Julián Cerati (sobrino del músico argentino Gustavo Cerati) que interpreta a Gustavo Pabón; Matías Salcedo (Sergio Palau); Castro (Brandon Figueredo); Arbeláez (Mateo García); Ana (Verónica Orozco), José (Santiago Alarcón), Estrella (Chichila Navia), entre otros.

Los rumores son ciertos: por Chuchito lindo les juro que sí habrá segunda temporada de 'La primera vez' 😍💘 pic.twitter.com/X3TgCrBSUt — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 24, 2023

La mención de César Cueto en La Primera Vez

En el tercer capítulo llamado ‘Retrato del artista adolescente’, el grupo de amigos de Camilo trata de convencer a Eva de que no se vaya del colegio, por ello, hacen un plan para que se une a alguna actividad extracurricular.

Es así que cada uno de ellos piensa en una idea para convencerla. Castro propone que haya integración en el fútbol, pero su compañero Arbeláez se niega porque asegura que “el fútbol no es arte”.

Pero el debate surge cuando mencionan al futbolista peruano César Cueto. “¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Es que ustedes no han escuchado hablar de César Cueto? ´El poeta de la zurda’”, dice uno de ellos. Así, Eva asiente con la cabeza y confiesa que también ama el fútbol, pero su papá no la deja y si la ve jugando, “la mete en un manicomio”. De esta manera, queda descartado que este deporte sea una alternativa para las actividades escolares.

¿De qué trata La Primera Vez?

“Mientras Camilo intenta conquistarla sin éxito, Eva pone del revés el mundo del colegio distrital. Sin embargo, Camilo descubre que Eva guarda bajo siete llaves un oscuro secreto que podría separarlos para siempre, y ahora tendrá que luchar para no estropear la que podría ser su primera experiencia romántica: su primer gran amor”, reza la sinopsis de Netflix.

