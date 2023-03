'Élite' ya empezó su rodaje y tiene entre sus miembros de reparto a la cantante Anitta. | Fuente: Instagram / Élite Netflix

Para ninguno de los seguidores de Anitta es un secreto que le interesa la actuación. Por eso, debe ser un sueño cumplido para la cantante brasileña que haya sido incluido dentro del elenco de la serie española 'Élite', cuya séptima temporada ya arrancó y, seguramente, se estrenará a mediados de este año en Netflix.

En una publicación hecha por la cuenta Élite Netflix, se confirmó la incorporación de la intérprete de 'Envolver' en la ficción. "Una 'girl from Río' que ya conoces está a punto de llegar a Las Encinas... Anitta se incorpora al cast de 'Élite 7'", reza la descripción que acompaña a una fotografía de la artista de 29 años.





No sería la primera vez que Anitta desembarca en el gigante del streaming. Sus series documentales 'Vai Anitta' y 'Anitta: De Honório para el mundo' aparecen entre la oferta de la plataforma. Además, en lo que podría denominarse su carrera televisiva, la cantante ha sido presentadora de 'Boa Ao Vivo de Multishow', entrenadora en 'La Voz', entre otros.

En la séptima entrega de 'Élite', por otro lado, también se sumarán otras estrellas como Iván Mendes, Leonardo Sbaraglia, Maribel Verdú y Fernando Líndez. La serie salió a la luz en 2018 y su última temporada se estrenó en noviembre del año pasado.

El despegue de Anitta

La cantante brasileña Anitta conquistó el mundo con su disco 'Versions of me' ('Versiones de mí'), especialmente con su sencillo 'Envolver'. Ese era su sueño cuando dejó Brasil, país donde gozaba del mayor éxito, para instalarse en los Estados Unidos. Este sueño comenzó en el 2015, cuando le dijo a su hermano Renan, quien la ha ayudado desde sus inicios, que quería internacionalizarse.



"'¿Por qué? Tendrás que empezar desde abajo y hacer lo mismo que hacías hace seis años. Ya ni siquiera tienes energía’”, le increpó su hermano, según comentó en mayo de 2022 la misma cantante a Billboard.

“Le dije que eso era lo que quería, aunque tenía mucho miedo… Significaba que abandonaría todo lo que había hecho. Sabía que si fallaba, todos en mi país se reirían de mí. Eso es lo que le sucede a todos los que lo intentan y fallan. No quería convertirme en una broma. Quería que sucediera de verdad”, explicó Anitta.

Sin embargo, siete años después, está claro que su plan ha dado resultados, pero el camino no fue fácil. Escalas en México, Miami y Los Ángeles, clases de fonética, y otros sacrificios han hecho que una artista brasileña ocupe los primeros lugares de los rankings globales, y sin perder su identidad. Gracias en buena parte a 'Versions of me', su reciente disco grabado en inglés, español y, claro está, portugués.

“Siempre llevaré mi cultura… Nunca podría simplemente ir a otro mercado y hacer lo que sea. ¿Cuál sería el propósito: la fama? ¿Dinero? Ya tenía eso, y ese no es el punto para mí”, dejó bien en claro Anitta.

