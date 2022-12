Miguel Arce junto a Paulina Goto, protagonista de 'Madre solo hay dos', en las grabaciones de la tercera temporada. | Fuente: Instagram

El actor peruano Miguel Arce sigue cosechando éxitos en México. Esta vez, el artista forma parte de la tercera temporada de ‘Madre solo hay dos’, serie que es emitida por Netflix y que cuenta con el protagonismo de Ludwika Paleta y Paulina Goto.

Por medio de sus redes sociales, compartió imágenes con las actrices del elenco, así como con los que conforman parte del reparto y la producción. Varias figuras del espectáculo nacional se sumaron para felicitarlo por su logró, entre ellos, Marco Zunino, otro actor nacional que ha triunfado en el país azteca

“Gracias por la confianza”, escribió Miguel Arce tras aparecer en Netflix. La tercera temporada de ‘Madre solo hay dos’ se estrenó el 25 de diciembre en la plataforma de streaming y se ha colocado como una de las más vistas.

Cabe resaltar que el actor nacional viajó a México para continuar con su carrera y, antes de llegar a la mencionada plataforma, ha participado en ‘La rosa de Guadalupe’ y como extra en diferentes series mexicanas.

Ludwika Paleta y Paulina Goto dan detalles sobre 'Madre solo hay dos'

'Madre solo hay dos' sigue siendo una de las series más vistas de Netflix y, para seguir interactuando con sus fanáticos, las protagonistas contaron detalles de cómo fue que los personajes de Mariana y Ana llegaron a sus manos.

Paulina Goto y Ludwika Paleta conversaron en el segmento “Entre actrices” de la plataforma en el cual aseguraron que, desde que recibieron el guion, sabían que les iba a cambiar por completo sus vidas.

“El proyecto llegó a mí un año antes de que se hiciera. La verdad fue la espera más larga del mundo, porque tenía muchas ganas de hacerlo y cuando Alexis Fridman, uno de los productores, me lo contó, me encantó la idea, que fuera una comedia, así llegó a mí el proyecto”, contó Paleta.

Si bien Ludwika ya estaba lista para empezar, fue distinto con Paulina Goto, ya que ella sí tuvo que pasar por una audición, eso sí, tenía pensado otro papel, no la del personaje principal.

“Me probaron con diferentes mamás para el personaje de Liz Gallardo y un par de días después me confirmaron que me había quedado. Me emocioné mucho. Me enamoré de la historia, cuando terminé de leer el guion por primera vez me lo aventé todo… había vivido como una montaña rusa de emociones. Me sentía muy agradecida de ser parte de este proyecto”, reveló la actriz.

Entre risas y anécdotas, Ludwika Paleta y Paulina Goto compartieron sus experiencias actorales y personales alrededor de 'Madre solo hay dos'.

