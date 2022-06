Netflix anunció la segunda temporada de "El juego del calamar", y su creador también reveló algunas novedades. | Fuente: Netflix

La segunda temporada de “El juego del calamar” se estrenará en el 2023. Sin embargo, a través de sus redes sociales, Netflix acaba de compartir un teaser y un breve comunicado de Hwang Dong-hyuk, creador de una de las series más populares de la plataforma.

En teaser, se ve el ojo derecho de Young-hee, la enorme y temible muñeca de la serie. Este ojo parece al inicio una especie de cámara en proceso de enfocar, pero luego una luz roja va apareciendo en la pupila, sobre la que se forma un número 2. En tanto, los símbolos del círculo, triángulo y cuadrado se forman en la parte inferior.

¿Qué dijo el creador del “El juego del calamar”?

En un comunicado titulado “Llega una nueva ronda”, Hwang Dong-hyuk, el crador de “El juego del calamar” se dirigió a los seguidores de la serie, a quienes agradeció por “ver y amar nuestra serie”, la cual, según él mismo mencionó, tomó doce años en hacerse, pero solo doce días para ser la serie más vista de Netflix.

Entre las novedades que anunció esta el regreso de Gi-hun, el protagonista de la serie. “Regresa el líder”, escribió. Otra gran sorpresa es que conoceremos Cheol-su , “el novio de Young-hee”, la temible muñeca. Por último, dejó en suspenso un retorno: “Puede que vuelva el hombre de traje con el ‘ddakji’”.

"El juego del calamar 2": Hwang Dong-hyuk, director de la serie, pronosticó su fecha de estreno

Netflix quedó sorprendido con el éxito de “El juego de calamar”. No solo dejó atrás a series como “Bridgerton” o desplazó del primer lugar a “Yo soy Betty, la fea”, sino que, ahora con el anuncio de su segunda temporada, el director ha mencionado la posible fecha para el estreno.

¿Cuándo se estrena “El juego del calamar 2”?

Hwang Dong-hyuk confesó que ya están escribiendo lo que será la historia de esta segunda temporada, pero aún está en negociaciones con Netflix para saber cuándo podrían lanzarla.



Sin embargo, pronosticó que los fanáticos podrán ver “El juego del calamar 2” a fines del 2023. Por otro lado, destacó para Vanity Fair de que va esta segunda temporada: "La humanidad va a ser puesta a prueba a través de esos juegos una vez más y quiero hacer la pregunta de ¿Es posible la verdadera solidaridad entre los seres humanos?", dijo en la entrevista.

Eso quiere decir que el juego continuará y podría surgir una colaboración entre los participantes para que puedan salir con vida, lo único que sí es seguro es que Gi-hun seguirá siendo el protagonista.

