"A todos los chicos: Para siempre": la frase de Peter Kavinsky que enamoró a Lara Jean y a todos sus fanáticos. | Fuente: Netflix

Previo a San Valentín, se estrenó la tercera y última entrega de “A todos los chicos de los que me enamoré”. En esta película de Netflix, vimos cómo Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) pasaron altibajos en su relación, ya que tenían que priorizar su romance o su futuro en la universidad.

En casi dos horas del film, la pareja pasó sus pocos días que le quedaban en la escuela para separarse y así ver qué era lo mejor para ellos. Después de las mentiras y lágrimas, ambos deciden terminar y tomar caminos por separados.

Sin embargo, luego de que se realizó la boda del padre de Lara Jean, su hermana menor, Kitty, le dijo que fuera a revisar algo que se le había olvidado en la fiesta. Un poco desconcertada, la joven va y se encuentra con su anuario donde Kavinsky escribió lo siguiente:

"Nunca quiero ser el chico que te frena, quiero ser el que está a tu lado. No siempre será fácil, pero quiero hacer lo que sea necesario para que esto funcione porque eso es lo que haces cuando amas a alguien".

Esta dedicatoria fue la que enamoró a todos los fanáticos de “A todos los chicos: Para siempre”, la última entrega de la popular trilogía romántica. Tras estrenarse el 12 de febrero en Netflix, se ha posicionado como una de las películas más vistas de Netflix.

MÁS LIBROS O PELÍCULAS PARA LARA JEAN

¿Veremos a Lara Jean en más libros o películas? “¡Nunca se sabe!”, comenta Jenny Han entre risas. “A todos los chicos: Para siempre” puede que ofrezca un final definitivo para la joven y su historia de amor, pero muchos espectadores estarán ansiosos por ver su vida en la universidad. Por ahora, no puede afirmar o negar que esto vaya a suceder pronto.

“Siempre digo ‘nunca digas nunca’, porque no me gusta limitarme a mí misma como narradora. Creo que me sentí muy inspirada a hacer algo y fue muy emocionante, porque tienes que vivir con esa historia por un buen tiempo”, revela a RPP sobre la posibilidad de continuar su saga literaria.

