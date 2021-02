Lana Condor y Noah Centineo vuelven a sus famosos roles para la última entrega de "A todos los chicos de los que me enamoré". | Fuente: Netflix

“A todos los chicos: Para siempre” narra el final de la historia amorosa y familiar de Lara Jean, basada en la exitosa trilogía escrita por Jenny Han. Aunque la historia nunca se diferenció demasiado de las clásicas comedias románticas, significó un gran avance para la diversidad en el cine: una actriz de ascendencia asiática como principal en una trama que no se centra enteramente en su herencia étnica.

Desde entonces, Lara Jean ha pasado a ser una protagonista famosa de este género de películas en Estados Unidos, logrando así que el público infantil y adolescente alrededor del mundo se vea representado en el cine y la televisión. Si bien son “pasos pequeños” para Lana Condor, asegura que ha visto “un cambio en la industria” en una entrevista para RPP Noticias. Conversamos con la estrella juvenil y su coprotagonista Noah Centineo.

¿Cómo fue dejar sus protagónicos en el último capítulo de “A todos los chicos: Para siempre”?

LC: Todavía no es algo que ha acabado para mí, no estoy preparada. Fue muy emotivo. El último día del rodaje cuando terminamos, me sentí tan triste todo el día, porque era la última vez que sería este personaje que ha tenido un gran impacto en mi vida y también ha moldeado mucho quién soy ahora. Fue muy surreal, estaba en negación todo el día, pero últimamente todavía no lo he procesado, quizá cuando la película se haya estrenado. Estoy muy agradecida de haber sido Lara Jean, uno de los personajes más queridos de mi carrera.

NC: La forma en que continúa con esta película es un hermoso final, y ves cómo los personajes crecen en madurez por encima del amor que sienten el uno por el otro.

Hemos crecido viendo actrices blancas en roles principales de películas románticas, pero ver a Lara Jean “A todos los chicos de los que me enamoré” fue un poco histórico para este género del cine…

LC: Mostrar historias que normaliza ver una asiática estadounidense como principal en una historia de amor fue tan grande para mí y para todo el equipo. Creo que es compartir que todos pueden tener un rol principal en una comedia romántica, no solo la típica protagonista blanca femenina. El hecho de que su etnicidad es una gran parte de quién es, pero no es el foco principal en una historia de amor. Se siente que normalizamos ver esto, tal como lo que quiero hacer en mi carrera y pude hacerlo con ‘A todos los chicos’, espero poder seguir con historias como estas. Definitivamente, he visto un cambio en la industria.

Noah, ¿cómo sigues adelante luego de esta trilogía y otras dos películas más en el rol de chico encantador para Netflix?

NC: Estoy muy emocionado de lo que viene más adelante. He tenido de la oportunidad de leer y planear mucho, así que los próximos proyectos que siguen irán apartándose un poco de las comedias románticas. Los próximos dos años, estaré trabajando en proyectos por los que estoy súper emocionado para salir un poco de eso.

Lara Jean y Peter Kavinsky cierran su historia de amor en “A todos los chicos: Para siempre”. | Fuente: Netflix

De todas formas, hay muchos fans que amarían verte nuevamente en una comedia romántica...

Lo que vendrá después será bueno para ellos, creo que estoy encontrando puntos intermedios divertidos, donde me alejo y también me acerco (a las rom-com). Estoy emocionado de hacer estas cosas, espero que a la gente le guste también las buenas historias.

¿Volverán a trabajar en una nueva película para Netflix?

LC: ¡Me encantaría! Trabajar con ellos estos últimos tres años ha sido una bendición, son una increíble compañía. Siempre me han tratado muy bien y con mucho respeto. Creo que, con actrices jóvenes, no es siempre el caso, así que Netflix lo hace bastante bien y me encantaría trabajar con ellos de nuevo.

NC: Sí, por supuesto. Si todo va de acuerdo a los planes, debería haber más (proyectos con Netflix en el futuro). Desearía poder decirte, pero no puedo (risas). Eso espero, pero hay algo romántico también.

Noah Centineo y Lana Condor participarán en nuevos proyectos para Netflix después de “A todos los chicos: Para siempre”. | Fuente: Netflix

Sus proyectos para Netflix

Posterior a esta conversación con Lana Condor y Noah Centineo, se reportó en medios especializados que ambos actores trabajar en nuevas producciones para la plataforma digital. Tras decir adiós a Lara Jean, la actriz protagonizará y producirá la serie de comedia “Boo, bitch” en la que dará vida a un fantasma. Por otro lado, el actor de 24 años está en conversaciones para participar en una cinta sobre el fenómeno bursátil de GameStop.

“A todos los chicos: Para siempre”, la última entrega de la popular trilogía romántica, estrena el próximo 13 de febrero en Netflix.

