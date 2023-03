'Todo tranquilo en el frente occidental' narra la historia de Paul, un joven de 17 años, que se une al Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial. | Fuente: Netflix

En "Sin novedad en el frente" (‘All quiet on the western front’), un joven de 17 años, Paul Bäumer (Felix Kammerer), y sus amigos, se alistan para ir batallar por Alemania en la Primera Guerra Mundial. No obstante, desde que llegan a Francia, queda claro que la guerra no es un cuento de patriotismo y gloria como les habían enseñado en la escuela.

De alguna manera, el ver los cadáveres y dejar morir a sus compañeros, hicieron que se olvidaran por completo sobre los discursos y las canciones que aprendieron. Dirigida por Edward Berger, la cinta que cuenta con nueve nominaciones a los Oscar 2023, es una adaptación del clásico libro de Erich Maria Remarque.

Por ese motivo, te contaremos cuál es el pasado histórico de ‘All quiet on the western front’ y en qué se basa esta novela que es una de las películas más vistas de Netflix.

¿‘All quiet on the western front’ es una historia real?

Este libro fue escrito en 1929 y narra las precarias condiciones que sufrieron los soldados alemanes instalados en Francia en la Primera Guerra Mundial. Esta obra fue todo un boom ya que vendió más de 450 mil copias y se tradujo a 26 idiomas. Según el profesor Daniel Schönpflug, un historiador que consultó sobre la película de Netflix, “Remarque le da una cara al tormento sin nombre de la guerra”, asegurando que ese fue el secreto del atractivo de la novela.

Aunque sus personajes, como Paul Bäumer, interpretado por el actor austriaco Felix Kammerer, lleva a la audiencia a esta historia bélica, en realidad se basa en la propia experiencia del escritor alemán Erich Maria Remarque cuando fue soldado en la mencionada guerra.

“Es un poco más complicado. Además de sus propios recuerdos, Remarque también trabajó en las experiencias de otros [como] el diario de su compañero de escuela Georg Middendorf y los informes de otras personas con las que habló durante y después de la guerra”, dijo Schönpflug. Por las descripciones sobre el conflicto, su experiencia y su honestidad para hacerle frente a esa situación, el autor fue nominado para un Premio Nobel de la Paz y el Premio Nobel de Literatura en 1931.

Felix Kammerer tuvo que pasar por un exhaustivo entrenamiento: corría 10 kilómetros tres veces a la semana con un chaleco de 10 kilos. “Resulté bastante optimista. El traje, una vez empapado y cubierto de barro, y todo el equipo, las armas y las botas llenas de barro eran mucho más pesados. Una vez me pesé después de un día particularmente duro de rodaje. El peso adicional fue de poco menos de 45 kilogramos. Si tienes que caminar con eso puesto durante 16 horas al día, a través de barro hasta las rodillas, 600 metros en una dirección y 600 metros en la otra, realmente lo sientes”.

El actor austriaco también entrenó con un coach de voz para alterar su acento. “Remarque es de Osnabrück, así que quería interpretar a Paul como si fuera de Baja Sajonia”, dijo, y agregó que leyó unos 15 libros sobre la guerra, la Primera Guerra Mundial y examinó cientos de fotografías. “Quería estar completamente sobresaturado con información”.

¿En qué se diferencia el libro de la película?

Matthias Erzberger, interpretado por Daniel Brühl en la película de Berger, no aparece en el libro. Basado en una figura histórica real, es parte de la delegación alemana enviada para negociar los términos del armisticio con los franceses y los británicos en la película. Berger agregó esas escenas para darle a la audiencia un contexto sobre la masacre que se está produciendo.

“La novela siempre fue la luz de guía. Pero también hemos incluido una idea completamente nueva en la historia. Por un lado, era importante para mí crear un contraste con la masacre interminable y desesperada y, por otro lado, encontrar un marco histórico para nuestra historia, que enfatiza la absoluta falta de sentido de la guerra. La idea ficticia era firmar el acuerdo de alto el fuego en Compiègne en un pequeño vagón de tren, con Erzberger interpretado por Brühl como uno de los personajes alemanes clave. Este pasaje no está en el libro… pero pone nuestra película en un contexto histórico claramente definido. Está ambientado en los últimos días de la guerra, en los que los jóvenes fueron quemados como carne de cañón a pesar de que no había nada que ganar”, dijo el guionista.

El énfasis de Berger en los últimos días de la guerra da forma a la forma en que se representa la muerte de Paul en la película. En el libro, Paul es asesinado durante una pausa en la lucha, de ahí el título, extraído de un informe del ejército del día de su muerte que dice "Todo tranquilo en el frente occidental". La película, por otro lado, lo muestra muriendo a las 11 a.m. del 11 de noviembre de 1918, el mismo minuto en que termina oficialmente la guerra.

