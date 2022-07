"Café con aroma de mujer" es un éxito en Netflix. ¿Habrá una segunda temporada? | Fuente: Telemundo

La novela colombiana “Café con aroma de mujer” sigue siendo todo un éxito en Netflix, por lo que se tejió la posibilidad de que haya una segunda temporada. Si bien el final fue feliz para ‘Gaviota’ y Sebastián Vallejo, aún falta saber qué pasará con los demás personajes, como su hermano Iván, Berny, Marcela y Paula. Así como Martín, el estafador.

¿“Café con aroma de mujer” tendrá temporada 2?

Por medio de sus redes sociales, Laura Londoño, quien le da vida a ‘Gaviota, respondió a sus seguidores quienes le preguntaron sobre una posible segunda temporada de “Café con aroma de mujer”, a lo que ella respondió: “Claro que lo haríamos”.

Sin embargo, ¿es posible una temporada 2? Ni Telemundo ni Netflix se han pronunciado por una continuación. Como se recuerda, la producción de la plataforma es una versión de la novela de Fernando Gaitán de 1994 y se necesitaría a más responsables para la secuela.

Asimismo, se necesitaría de la confirmación de los protagonistas de “Café con aroma de mujer”. Actualmente, William Levy y Laura Londoño tienen una agenda apretada. Por un lado, el actor está trabajando en otra serie mientras que la actriz acaba de ser mamá.

La condición de Carmen Villalobos para "Café con aroma de mujer 2"

Tras su popularidad de "Café con aroma de mujer", se tejió la posibilidad de que haya una segunda temporada, por lo que Carmen Villalobos se mostró emocionada si es que hay una continuación siempre y cuando la temporada 2 la rete como actriz.

“A todo lo que venga a mi vida que me llene como actriz y que me siga retando, que es lo que siempre he buscado en mi carrera,

Asimismo, Carmen Villalobos se sorprendió por la gran acogida que ha tenido 'Café con aroma de mujer' en Netflix y cómo ha recibido la gente su papel de antagonista.

“[Estoy] feliz de que mi primer antagónico haya sido todo un éxito y con una producción tan espectacular como lo es 'Café con aroma de mujer'. Realmente [estoy] emocionada y dichosa con este recibimiento en Netflix. Me han escrito muchísimo. A la gente le ha gustado demasiado mi trabajo. Ha sido muy emocionante de verdad leer estos números históricos que está registrando en la plataforma y, sobre todo, ver que la gente está muy emocionada con mi trabajo, como que [me dicen]: ‘Te amaba Carmen Villalobos y ahora te odio por culpa de Lucía en Café...’”, confesó entre risas.

