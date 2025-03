"Lo dimos todo": creador de 'El novato' lamenta la cancelación de la serie de Netflix tras dos temporadas

Alexi Hawley se despidió con un emotivo mensaje tras la cancelación de la serie en Netflix. Agradeció a los fans y destacó que la producción ofreció acción, humor y una historia emocionante que merecía continuar.

Netflix ha decidido poner fin a las aventuras del agente novato Owen Hendricks (Noah Centineo). La plataforma ha cancelado El novato (The Recruit) tras dos temporadas, lo que significa que no habrá una tercera entrega de la serie creada por Alexi Hawley, responsable también de The Rookie.

La noticia fue confirmada por Colton Dunn, quien interpretó a Lester en la serie, a través de sus redes sociales. Con un sencillo "qué fastidio", el actor agradeció el apoyo de los fans y, de paso, dejó abierta la posibilidad de un nuevo proyecto televisivo. Por su parte, Alexi Hawley reaccionó a la cancelación con un mensaje lleno de cariño hacia la serie:

"¿Podrían ser dos temporadas y una película? Porque estaríamos todos ahí en un suspiro. Si no, hombre, lo dimos todo en el campo. Para aquellos que no la han visto todavía, adelante. Juro por Dios que disfrutaras el viaje. En una era de series que parecen deberes, El novato es una bomba que tiene juego, humor y gran acción que te mantendrán queriendo más".

¿De qué trata El novato?

Lanzada en 2022, El novato seguía la historia de un abogado recién contratado para trabajar en la división legal de la CIA, cuyo trabajo burocrático pronto se transformaba en una peligrosa aventura internacional. En la segunda temporada, estrenada en enero de 2025, Hendricks se veía envuelto en una conspiración que lo llevaba hasta Corea del Sur.

Además de Centineo y Dunn, la temporada contó con la participación de Teo Yoo, Aarti Mann, Fivel Stewart, Kristian Bruun, Kaylah Zander, Maddie Hasson, Angel Parker y Vondie Curtis-Hall, entre otros.

Aunque la serie gozó de buena aceptación y mantuvo un público fiel, su cancelación no resulta del todo sorpresiva. En Netflix, aparecer en el top 10 ya no es suficiente; la plataforma exige cifras extraordinarias de audiencia y otros factores estratégicos que, al parecer, la serie no logró cumplir.

