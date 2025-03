"Nunca se lo he dicho a nadie": Millie Bobby Brown sorprende al revelar cuál es su verdadero nombre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Millie Bobby Brown no se llama realmente así. No es que la actriz de Stranger Things haya adoptado el apellido de su esposo, Jake Bongiovi, para ser Millie Bobby Brown Bongiovi. Es que su nombre de nacimiento, el que le dieron sus padres cuando vino al mundo hace 21 años, no es exactamente el que aparece en las series y películas en las que ha participado.

Actualmente, la actriz se encuentra en plena gira promocional de Estado Eléctrico (The Electric State), la nueva película de ciencia ficción de Netflix que tiene a Chris Pratt como coprotagonista y a los hermanos Anthony y Joe Russo como directores, reconocidos por su trabajo en Vengadores: Endgame.

Millie Bobby Brown sorprende a Chris Pratt tras revelar su verdadero nombre

Durante la gira de prensa en el Reino Unido, el medio británico BuzzFeed UK captó el momento en que Millie Bobby Brown reveló que su segundo nombre no es 'Bobby'. Su compañero de reparto, Chris Pratt, quedó atónito al escuchar lo que la actriz decía.

"Mi segundo nombre es Bonnie", dijo la actriz. "¿Millie Bobby Bonnie Brown?", preguntó incrédulo Pratt. "No. No es Bobby. Es Millie Bonnie Brown... nunca se lo había dicho a nadie antes", aclaró Brown.

El actor, visiblemente desconcertado, siguió indagando: "¿Tu segundo nombre es Bonnie? Pero... ¿Por qué lo cambiaste a Bobby?". A lo que Brown respondió con humor: "Por las risas".

Millie Bobby Brown en Estado Eléctrico

En Estado Eléctrico, Millie Bobby Brown interpreta a Michelle, una adolescente huérfana que sobrevive en un mundo dominado por robots con emociones. Estas máquinas, que alguna vez fueron sirvientes de la humanidad, fueron exiliadas tras una revuelta fallida. Su panorama cambia cuando aparece Cosmo, un robot misterioso que parece estar controlado por su hermano menor, Christopher, a quien creía muerto.

Decidida a encontrar a su hermano, Michelle inicia un peligroso viaje en compañía de Cosmo. En su travesía, se cruza con Keats (Chris Pratt), un contrabandista oportunista, y Herman, un carismático robot.

Durante su misión, el grupo llega a la enigmática Zona de Exclusión, un territorio donde los robots han creado su propia sociedad. Allí, Michelle y Keats descubren a un grupo de aliados y se enfrentan a una conspiración que revela que la desaparición de Christopher es solo el inicio de algo mucho más grande.

¿Cuándo se estrena Estado Eléctrico en Netflix?

La esperada película Estado Eléctrico llegará a Netflix el próximo 14 de marzo. Junto a Millie Bobby Brown y Chris Pratt, el reparto también incluye a Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci y Woody Norman.

Además, voces de renombre como las de Anthony Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate y Alan Tudyk darán vida a los robots que protagonizan esta historia.

