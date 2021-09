En la última década, Perú dominó el arte de las maratones con Breaking Bad y Orange is the New Black. | Fuente: Netflix

Netflix está cumpliendo 10 años. En Septiembre del 2011, Netflix / Nesflis / Netflit / Nefli / Nexflit / Neiflis / Nesquit (o como quieras llamarlo) llegó a Perú y aunque muchas cosas han cambiado desde el inicio de la revolución del streaming, una cosa ha permanecido igual: el amor de Perú por las grandes historias y su apasionada fanaticada.



En la última década, Perú dominó el arte de las maratones con "Breaking Bad" y "Orange is the New Black". Viajaron por el mundo con "Elite" y "Dark". Siempre respondieron que "sí" cuando se les preguntó "¿Sigues ahí?" - especialmente para "Cobra Kai" y "Dark", que fueron los títulos de Netflix que se mantuvieron por más tiempo en el Top 10 de Perú.

Cuando Perú no estaba mirando, estaba tuiteando, dando ‘me gusta’ y navegando, particularmente para las telenovelas, que los fanáticos peruanos disfrutaron más en América Latina. Y cuando no estaban posteando, estaban preguntando: "Para cuándo" que fue la frase más popular de la década en toda América Latina.

Después de una década de maratones, spoilers, y tuiteos, una cosa está clara: no hay una única forma de ser un fanático en Perú. Aquí te presentamos cinco estilos diferentes de “fandom” hoy en día:

1. El mejor amigo de Netflix

Al igual que Nairobi ("La casa de papel"), eres un amigo leal y un seguidor fiel que ha sido fanático de Netflix desde el primer día. Estás al día de lo último y lo mejor, y nada te gusta más que unirte a tu grupo cercano de amigos y familiares a través de una gran serie o película. Tienes a tus amigos cerca y a tu Tío Netflix aún más cerca.

2. Eres un Netflix-ólogo

Al igual que Jonas Kahnwald ("Dark"), cuando se trata de Netflix eres el cerebro detrás de la maratón. Desde descubrir datos ocultos y desmentir teorías conspirativas, hasta leer el manga original y la fuente de origen, nada se te escapa y nadie se sumerge en la historia más tú. Asististe a convenciones antes de que estuvieran de moda, pero te alegras de que se hayan convertido en algo más común, mientras que te ponga en el camino más personas con las que conversar sobre ello.

3. Eres un rebelde Netflix

Al igual que Maeve Wiley ("Sex Education"), en la vida y en tus elecciones de entretenimiento, creas tus propias reglas y nunca te conformas con el statu quo de las series. Viste "Black Mirror" meses antes de que se vuelva tendencia, fuiste el primero de tus amigos en descubrir el encanto de los K-dramas y te enorgulleces de encontrar programas que se oponen a los estereotipos normativos y abrazan la diversidad y la inclusión. Aprecias los fan-arts y eres conocido por comprar uno o dos objetos de merchandising no oficial, aunque esto sea técnicamente contrabando.

4. Eres un E-fan-gelista de Netflix

Al igual que Lucrecia "Lu" Montesinos Hendrich ("Elite"), no puedes guardarte un buen programa (o un secreto) para ti y debes difundir la buena nueva a todo el que quiera escucharla. Al fin y al cabo, lo que tú recomiendas, es tendencia. Te encanta ser el primero de tus amigos en ver la última serie o película de moda, pero también estás encantado de volver a verla junto a amigos, familiares y todos tus seguidores para que ellos también puedan unirse a la diversión de la maratón. Porque ¿de qué sirve una serie si no hay nadie con quien hablar de ella?

5. Eres un Netflix-éfilo

Como Lucifer Morningstar ("Lucifer"), estás OBSESIONADO. Vives, respiras y ves todo lo relacionado con Netflix. Eres el presidente de al menos tres clubs de fans y se sabe que has conseguido que un hashtag (o meme) sea tendencia. Eres el primero al que llaman tus padres cuando no saben cómo desactivar los subtítulos y tus amigos cuando quieren saber cómo ocultar su historial de visualización cuando engañaron accidentalmente a su pareja con un capítulo (los secretos están a salvo contigo). Desde originales de culto como Orange is the New Black hasta nuevos éxitos como Bridgerton, dominas el catálogo de Netflix y ya maratoneabas incluso antes de que esto fuera una ‘tendencia’.

No importa el tipo de fan que seas, en agradecimiento por una década de fanatismo, Netflix está dando a Perú un adelanto de lo que los próximos 10 años tienen que ofrecer con Tudum: Un evento global para fans de Netflix, que se realizará el 25 de septiembre en los canales de Netflix en YouTube, así como en Twitter y Twitch. Ven por la parafernalia y quédate por las noticias exclusivas, trailers y apariciones de celebridades de títulos como "Stranger Things", "Cobra Kai", "La casa de papel", "Emily en París" y "The Witcher", por nombrar algunos. Después de todo, ¡la próxima década de Netflix en el Perú recién comienza!

