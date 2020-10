George Clooney es Augustine en "Cielo de medianoche", nueva película de Netflix. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Philippe Antonello

George Clooney llega a Netflix con la “The midnight sky” o por su título en español “Cielo de medianoche”. Haciendo de director y de protagonista, el actor ganador del Oscar llevará a la pantalla chica la historia basada en el libro “Good Morning, Midnight” de la escritora Lily Brooks-Dalton.

La historia post-apocalíptica sigue a Augustine (George Clooney), un solitario científico en el Ártico que intenta evitar que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global. El film cuenta también con los coprotagonistas David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir y Tiffany Boone.

“Cielo de medianoche” llegará a Netflix el 23 de diciembre. Cabe resaltar que las grabaciones comenzaron en el 2019 y terminaron en febrero de este año, un mes antes de empezar la pandemia.

LA CARRERA DE GEORGE CLOONEY

Clooney ganó el Oscar a la mejor película junto a Heslov y Ben Affleck por "Argo" (2012) y tiene otra estatuilla en su vitrina como mejor actor de reparto por "Syriana" (2005).

Como intérprete ha dejado su huella asimismo en "O Brother, Where Art Thou?" (2000), la saga de "Ocean's Eleven" o "Gravity" (2013), mientras que como realizador ha brillado en películas como "Good Night and Good Luck" (2005) y "The Ides of March" (2011).

