"Cielo rojo sangre": Final explicado de la popular película de terror de Netflix. | Fuente: Netflix

Netflix sigue sorprendiendo a sus fanáticos con las películas de terror y esta vez, con “Cielo rojo sangre”, no fue la excepción. Esta cinta lidera el puesto uno del Top 10 de las más vistas de la plataforma y ha llamado la atención debido a su contenido.

Este film cuenta la historia de Nadja (Peri Baumeister) y su hijo Elias (Carl Koch) quienes están en un vuelo nocturno de Alemania a Nueva York cuando un grupo de terroristas, liderados por Berg (Dominic Purcell de 'Prison Break'), toman el control del avión.

Sin embargo, las cosas no quedan ahí. ¿Por qué? Porque en “Cielo rojo sangre” Nadja guarda un oscuro secreto, es un vampiro.

¡Alerta Spoilers!

Final explicado de “Cielo rojo sangre”

El final de “Cielo rojo sangre” dejó con intriga a muchos fanáticos de Netflix por eso aquí vamos con la explicación. ¿Cómo fue que Nadja se convirtió en vampiro? Pues, en primer lugar, todo sucede cuando ella va de paseo familiar con su pareja y su hijo Elias. Él va a buscar ayuda para su vehículo que se malogró y cuando ella va a buscarlo, se encuentra con el cadáver de su esposo y fue ahí donde fue atacada por un vampiro.

A pesar de que logró sobrevivir, su vida se volvió un infierno. Entonces, regresando a la continuación de la película, Nadja hace lo posible para controlar sus instintos porque si desata su verdadero yo, empezaría una cacería.

Después de asesinar a uno de los delincuentes que se encontraba en el avión, todos corren peligro debido a que el más peligroso de ellos se inyecta la sangre de la protagonista de “Cielo rojo sangre” y se convierte en vampiro.

Tras una ardua pelea, Nadja logra deshacerse del sádico, pero queda herida así que, para salvar a Elías, se corta la mano y le da de su sangre. Cuando el avión aterriza, ella trata de convencer al as autoridades que no es una delincuente, no obstante, los intentos son inútiles.

¿Qué quiere decir el fin de “Cielo Rojo Sangre”?

La idea de Nadja era hacer explotar el avión y así evitar que los vampiros sobrevivan, pero necesita que el científico Farid viva para que cuide a su hijo. Cuando las autoridades interrogan al niño, nadie le cree y mandan a matar a Farid.

Cuando los militares ingresaron al avión, vieron la masacre y encontraron la muerte. Así Elías escapa y regresa al avión. Sin embargo, ve a su madre alimentándose de la sangre de un soldado y lo que hace es activar el detonador ocasionando la muerte de todos, incluyendo a Nadja. Al ver que Elías no estaba inventando nada, sueltan a Farid y ambos se abrazan. Así termina “Cielo rojo sangre”.

