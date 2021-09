En el evento global TUDUM, Netflix compartió el teaser y fecha de estreno de la temporada 4 de "Cobra Kai". | Fuente: Netflix

“Las rivalidades no duran para siempre”, se le escucha decir a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en el nuevo teaser de la cuarta temporada de “Cobra Kai”. Durante el evento global TUDUM, organizado por Netflix, el elenco de la serie tuvo una participación especial para revelar una serie de anuncios para los fanáticos del universo expandido de “Karate Kid”.

LaRusso y Johnny Lawrence (William Zabka) unen fuerzas para preparar a sus alumnos de cara a la competencia regional del Torneo All Valley. Aunque ambos tienen el mismo objetivo, los maestros tienen formas distintas de enseñar el karate, mientras que Daniel es más mesurado, su antiguo rival pide a los jóvenes atacar con todo lo que tienen.

Pero no serán los únicos en tener una alianza. “No son los únicos que se unen”, dice Terry Silver, uno de los sensei de Daniel La Russo en “Karate Kid 3”. De esta manera, el actor Thomas Ian Griffith marcará su regreso a la franquicia varios años después, y con el mismo rol que interpretó en 1989.

Fecha de estreno de 'Cobra Kai 4'

Este miércoles, Netflix anunció que “Cobra Kai” se estrenará el 31 de diciembre durante la presentación de la serie en TUDUM, donde participaron actores del reparto principal.

La temporada de 4 de "Cobra Kai" se estrenará el 31 de diciembre en la plataforma digital. | Fuente: Netflix

'Cobra Kai': Temporada 4 llegará a Netflix

La cuarta temporada de “Cobra Kai” llegará a fines de este año por Netflix y la plataforma ha ido soltando información sobre lo que se verá esta vez. En el nuevo avance que mostró esta serie que trajo de regreso a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, contará con un villano que marcó la historia de los personajes principales.

¿Recuerdas a Terry Silver, uno de los sensei de LaRusso en “Karate Kid 3”? El papel interpretado por el actor Thomas Ian Griffith volverá inesperadamente en la continuación.

“Si un hombre no puede parase, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, se le escucha decir al personaje en el primer teaser de “Cobra Kai 4” que se lanzó a inicios de agosto.

