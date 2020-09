Daniel LaRusso (Ralph Macchio) conocerá el pasado del señor Miyagi en la tercera temporada de "Cobra Kai" en Netflix. | Fuente: Instagram | Cobra Kai

“Cobra Kai” estrenará su tercera temporada en el 2021 por Netflix y los fanáticos no pueden esperar a que llegue a la plataforma ya que el capítulo final dejó con muchas interrogantes. Se han tejido muchas teorías sobre el futuro de Miguel Díaz (Xolo Maridueña) y Tory Nichols (Peyton List), sin embargo, hay también se conocerá un poco más sobre las decisiones de Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

En la segunda temporada de la serie, hay un parte en la que se inspiraron de “Karate Kid II” cuando el señor Miyagi le enseña a Daniel-san el dojo familiar en uno de sus viajes a Okinawa, Japón. Mientras están caminando por la playa, el sensei se quiebra al hablar de su padre y es LaRusso quien lo consuela ya que sabe qué es haber perdido a un ser querido.

"Me siento tan culpable, ya sabes, como que él hizo todo por mí. Y yo no hice nada por él. Y luego, un día, me di cuenta de que hice lo mejor por él antes de que muriera. Estaba allí con él... y tomé su mano ... y me despedí ", dijo en ese entonces el señor Miyagi en la película.

La historia y el vínculo hace que crezca entre ambos, hasta Daniel le confesó que “era como un padre para él”, no solo por haberle enseñado karate, sino por protegerlo. Es aquí donde entra a tallar la conexión que habría con la tercera temporada de “Cobra Kai”.

En las imágenes del vídeo promocional, LaRusso viaja a Okinawa para reconectarse con su pasado y despedirse del sensei en su tierra natal. Sin embargo, notará que hay episodios desconocidos de la vida del señor Miyagi que nunca le contó y que poco a poco irá descubriendo.

Si bien este viaje era para encontrar equilibrio y paz, resultará siendo un conflicto. Mientras está practicando karate con otro personaje, Daniel le dice que su mentor no tenía secretos con él, a lo que su rival responde: “¿Estás seguro de eso?”.Al estar en Japón y pelear con destreza utilizando armas punzocortantes, podría tratarse de Chozen Toguchi (Yuji Don Okumoto), enemigo de LaRusso en “Karate Kid II”.