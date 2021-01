Dojo Netflix: conviértete en un sensei del streaming. | Fuente: Sony Pictures Television | Fotógrafo: Guy D'Alema

Esfuerzo, disciplina y mucha concentración. Eso es lo que se requiere para ser un sensei del streaming. Por eso, te vamos a compartir todos los secretos y trucos para dominar el arte de maratonear en Netflix, ¡sin importar si eres un Cobra Kai o un Miyagi-Do!

¿FAN DEL DOJO COBRA KAI?

1. Golpea primero, golpea fuerte y sin piedad: No permitas que nadie se meta con tu Netflix. ¡Tu Netflix debería quedarse en tu dojo! Si eres un verdadero Cobra Kai evita posibles "intrusos" yendo a "Cuenta", haz clic en "Cerrar sesión en todos los dispositivos" y haz clic en el botón para confirmar la desactivación.

2. La derrota no existe en este Dojo: Disfruta de tus títulos favoritos incluso sin Wi-Fi. La falta de conexión no es excusa para no ver la tercera temporada de Cobra Kai. Puedes descargar los episodios y verlos donde quieras. En la aplicación de Netflix de tu dispositivo móvil, selecciona el título que quieres descargar.

En la página de descripción, haz clic en el icono de descargas (el icono aparecerá junto a cada episodio disponible). Una vez que el título haya completado la descarga, podrás acceder a él desde la sección "Mis descargas".

3. Cobra Kai se trata de ser rudo: Si quieres ser la persona más ruda de Netflix, debes dominar todos los movimientos y conocer los atajos desde tu computador. Memorízalos y no dejes que nadie te derrote:

F activará la pantalla completa; Esc te sacará de allí

Page Down hace una pausa; Page Up se usa para continuar la reproducción

La tecla espacio también se usa para pausar y reproducir

Mayús + flecha derecha se usa para adelantar rápidamente

Con Shift + flecha izquierda podrás retroceder

¿ERES DE MIYAGI-DO?

1. Regla N° 1: El karate es sólo para defenderse: Para evitar una pelea a la hora de decidir qué ver y tener que recurrir a tus movimientos de karate, muéstrale a tu compañero de Netflix que pueden llegar a un punto medio y buscar el contenido no sólo por los títulos sino también por el nombre de tus actores, directores, por el país o el idioma de origen del título, etc. Miyagi-Do estaría orgulloso... y recuerda la Regla N° 2: Primero, tienes que aprender la regla número 1.

2. Encerado para tener el mejor perfil del Dojo: Agregale un poco de brillo a tu perfil de Netflix. Personaliza tu perfil iniciando sesión en tu cuenta de Netflix, luego ve a Netflix.com/EditProfiles, selecciona el perfil que deseas actualizar y luego, siéntete libre de editar tu nombre e imagen de perfil con tus personajes favoritos o los diferentes Dojos de la serie. Hay distintas variedades de cera... o personajes de diferentes títulos... de los que podrás escoger solo para ti.

3. No olvides la técnica de lavado de ventanas y no dejes huella: Si deseas mantener en secreto tus títulos favoritos, puedes borrar tu Actividad de Visualización. En tu cuenta de Netflix, selecciona el perfil para el que deseas editar la Actividad de Visualización y haz clic en la opción Cuenta. En “Mi perfil”, selecciona “Actividad de Visualización” y en la página “Actividad de (tu nombre)”, haz clic en el ícono al lado del episodio o título que deseas ocultar (si estás ocultando un episodio, también se te dará la opción de ocultar toda la serie). También podrás ocultar todo el historial y listo, borrón y cuenta nueva.

