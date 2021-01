Elisabeth Shue volvió al universo de "Karate Kid" al formar parte del elenco de la tercera temporada de "Cobra Kai". | Fuente: Composición (IMDB)

La reaparición de Elisabeth Shue en la tercera temporada de “Cobra Kai” fue una de las más gratas sorpresa para los seguidores de la serie. La actriz que dio vida a Alli Mills, la novia de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) en “Karate Kid”, puso su cuota de nostalgia, aunque su retorno a este personaje de juventud no fue una decisión fácil.

Como contaron los productores ejecutivos Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg en una entrevista al portal TV Line, querían estar seguros de que Shue aparezca “al final de la temporada”. “Y todo salió de la manera que esperabas cuando llegara el momento de hacer todo el trato”, manifestaron.

“Ella nos contó que había visto la serie y así empezaron las negociaciones.Sentimos buena vibra, pero no fue fácil que dijera sí”, añadió Heald, luego de enfatizar cuánto les costó mantener en secreto la convocatoria de Shue a la producción que nació en YouTube y luego se desplazó hacia la plataforma de streaming Netflix.

Una conversación, sin embargo, hizo que la misma Shue se sintiera atraída hacia este proyecto derivado de la franquicia de “Karate Kid”.

NO PLANEABA ESTAR EN “COBRA KAI”

Por su parte, Elisabeth Shue no tenía pensado aparecer en “Cobra Kai”. Sin embargo, mientras filmaba la primera temporada de “The Boys”, serie producida por Amazon Prime Video, hizo que reconsiderara el asunto. Ocurrió cuando el director Dan Tractenberg le consultó si estaba lista para ingresar a la producción y le llamó la atención su entusiasmo.

“Cuando aparecí en el set de ‘The Boys’ el primer día, Dan se acercó y dijo: ‘Estás haciendo ‘Cobra Kai’, ¿verdad?’. Yo estaba como, '¿Qué? ... ¿Crees que es una buena idea?'”, contó la actriz a EW. “Él dice: '¿Es una buena idea? ¡Tienes que estar en ‘Cobra Kai’!'. Dije: ‘¿Por qué, por qué te preocupas tanto?'. Y remató: 'No tienes idea de lo importante que es ‘Karate Kid’ en mi vida'".

Shue comentó que, para este realizador, la cinta ochentera dejó una gran huella en él y recalcó “cuánto amaba a ‘Cobra Kai’”. “Y que sería devastador para él, para los fanáticos y para la memoria de ‘Karate Kid’ si no lo fuera parte del show. '¡Está bien!', pensé. Fue muy dulce y me hizo pensar: 'Oh, realmente no he investigado esto'”, indicó la actriz de 57 años.

“Luego me senté con los tres productores y escritores que lo crearon y eran tan encantadores y similares a Dan, súper fans de ‘Karate Kid’. Dije: ‘Haré lo que necesiten’”, concluyó Shue.